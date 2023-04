GALIMMO SCA Entité française du groupe Galimmo Real Estate - Galimmo lance la 2ème édition du Prix Engagé pour demain, dédié aux entrepreneurs sociaux

Entité française

du groupe Galimmo Real Estate

Galimmo lance la 2ème édition du

Prix Engagé pour demain, dédié aux entrepreneurs sociaux

Après une première édition en 2022 réussie, Galimmo lance un nouvel a ppel à projets d’innovation responsable sur t rois thématiques : le c ommerce responsable et l’ économie circulaire , le b ien vieillir et la mobilité douce .

Les lauréats se partageront une enveloppe de 150 000 euros de dotation globale et bénéficieront d’ un soutien opérationnel pour leur installation dans un centre commercial Galimmo

Candidatures à soumettre avant le 5 mai 2023





Paris, le 6 avril 2023 – Galimmo Real Estate, opérateur de lieux de vie et de commerce co-construits avec leur public, annonce le lancement en France de l’appel à projets de la 2ème édition de son Prix Engagé pour demain, créé l’année dernière en partenariat avec l’association makesense pour encourager et soutenir l’innovation responsable.

Pour aider au développement de centres commerciaux plus durables et solidaires, Galimmo invite à concourir à cette 2ème édition les entrepreneurs sociaux porteurs de solutions pour la transition dans trois domaines :

Le commerce responsable et l’économie circulaire ;

Le bien vieillir ;

La mobilité douce.

Les candidats ont jusqu’au 5 mai pour soumettre leur dossier sur le site internet dédié (plus de détails dans le paragraphe Appel à projets).

Une enveloppe totale de 150 000 euros pour des projets entrepreneuriaux durables et solidaires

Cette année encore, les lauréats sélectionnés se partageront une dotation de 150 000 euros destinés à leur installation sur une surface adaptée à leur concept dans un centre commercial de Galimmo. En 2023, treize centres commerciaux de Galimmo participent à cette opération : Shop’in Publier (à proximité d’Evian), Centre Commercial Cora St Avold, Shop’in Cambrai, Centre Commercial Cora Lempdes (à proximité de Clermont Ferrand), Centre Commercial Cora Saint Maximin, Shop’in Houssen (à proximité de Colmar), Centre Commercial Ermont, Centre commercial cora Nancy Houdemont, Shop’in Pacé (à proximité de Rennes), Shop’in Mundo (à proximité de Strasbourg), Centre Commercial Villers Semeuse, Centre Commercial Val d’Yerres, Shop’in Witty (à Wittenheim).

Par ailleurs, selon ses besoins, chaque lauréat pourra bénéficier d’un emplacement (mis gracieusement à disposition pour la première année), d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 10 000 euros et d’un programme de campagne de communication locale valorisé à 3 000 euros (réseaux sociaux, sites, panneaux digitaux). Il sera également accompagné pour la mise en place de son projet et épaulé par le directeur du centre. Parmi les nouveautés instaurées cette année, chaque lauréat bénéficiera également du mentorat d’un collaborateur senior de Galimmo.

Marine Ricard, Directrice RSE et Communication, a déclaré : « Pleinement mobilisés pour faire de nos centres des lieux de commerce et de vie plus durables et solidaires, nous sommes heureux de lancer la 2nde édition de notre Prix Engagé pour demain. L’année dernière, nous avions été impressionnés par la variété, la créativité et l’engagement des projets candidats. Nous avons donc hâte de découvrir les propositions de cette édition 2023 puisque, pour contribuer à la transition écologique et sociale, Galimmo souhaite continuer à s’entourer d’entrepreneurs innovants qui participent à la redéfinition d’une consommation plus responsable et durable et à leur apporter son soutien pour le développement de leur activité.»

«Le prix Engagé pour demain que nous avons obtenu l’année dernière dans la catégorie Économie circulaire nous a permis d’ouvrir notre première boutique physique dans le Centre Commercial Ermont et de toucher une clientèle bien plus vaste. La boutique a reçu 5 000 personnes au cours des 3 mois écoulés depuis son ouverture. C’était important pour nous de confronter notre concept aux clients ‘pour de vrai’. Et, selon leurs témoignages, c’est un magasin qui manquait au centre.» témoigne Yann Spigolis, fondateur de Biicou spécialisée dans les équipements de puériculture reconditionnés.

Les 3 catégories de l’édition 2023

Commerce responsable et économie circulaire, bien vieillir, mobilités douces … Galimmo invite les entrepreneurs sociaux à inventer et construire le futur des centres commerciaux autour de ces trois catégories du Prix Engagé pour demain de 2023.

Prix Commerce Responsable et Économie Circulaire

Les clients aspirent à consommer mieux et de nouvelles initiatives pourraient aider à sensibiliser l’ensemble des acteurs des centres commerciaux à la consommation responsable. Qu’il s’agisse de solutions de production durable, de partenariats avec des producteurs locaux, de gammes de produits responsables et zéro déchet ou encore de biens de seconde main, le Prix Commerce Responsable et Économie Circulaire est destiné aux porteurs de projets d’offres responsables, c’est-à-dire naturelles, locales, transparentes, inclusives ou favorisant le réemploi et la remise en état de marche des produits.

Prix Bien Vieillir

En 2021 530 000 personnes âgées étaient en situation de mort sociale selon une étude menée par Petits Frères de Pauvres et les enjeux liés au bien vieillir sont au cœur de l’actualité. Le Prix Bien Vieillir récompensera les solutions des entrepreneurs qui favorisent le lien social des personnes seniors et développe le lien intergénérationnel, faciliter l’accès aux services du quotidien pour les personnes seniors (inclusion numérique, etc.) ou sont engagés dans la prévention autour de sujets clés pour les personnes seniors : adaptation du logement, sécurité, etc.

Prix Mobilité Douce

Des solutions de mobilité alternatives au véhicule individuel peuvent contribuer à la réduction de l’impact du transport sur les émissions de gaz à effet de serre. Le Prix Mobilité Douce appelle à la candidature de projets favorisant le développement d’équipements propres à la mobilité douce, le partage des trajets et l’optimisation des flottes de véhicules des clients, des commerçants et des collaborateurs des centres commerciaux.

Appel à projets

Les candidatures au Prix Engagé pour demain sont ouvertes aux projets dont le concept a déjà été validé et le déploiement déjà amorcé. Les entrepreneurs sociaux porteurs de projets innovants ont jusqu’au 5 mai 2023 pour soumettre leur candidature.

Les inscriptions se font sur le site Internet : https://engagepourdemain-galimmo.fr/

Les projets seront sélectionnés par un jury composé d’experts et de collaborateurs de Galimmo et, localement, par les clients des centres commerciaux participants. Comme pour l’édition précédente, après une première pré-sélection des nominés, les lauréats seront désignés par un jury final début juillet 2023.

Le programme responsable « Engagé pour demain » de Galimmo

Le Prix Engagé pour demain s’inscrit dans le contexte du programme global de Galimmo portant le même nom. Celui-ci vise à développer, avec et pour les territoires et leurs publics, des centres commerciaux engagés, durables et respectueux de l’environnement. Les thématiques du commerce responsable et de l’économie circulaire, du bien vieillir et de la mobilité douce font partie des axes prioritaires travaillés par Galimmo dans le cadre de sa feuille de route RSE.

A propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, composé de 52 centres en France, est valorisé à 687,6 millions d’euros hors droits au 31 décembre 2022. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique. Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 60 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe et dont le patrimoine est valorisé à 1,1 milliard d’euros au 31 décembre 2022.

Galimmo, acteur responsable et engagé

Dès sa création, Galimmo a structuré sa stratégie RSE pour favoriser des pratiques environnementales responsables, renforcer son engagement auprès des territoires et être un employeur engagé. En 2021, Galimmo a franchi une nouvelle étape clé avec le lancement du programme « Engagé pour demain ». L’objectif est de renforcer les ambitions de sa stratégie RSE et d’accélérer sa démarche de progrès en s’engageant pleinement dans la transition énergétique grâce à la définition de sa trajectoire carbone. La nouvelle stratégie définie poursuit des objectifs ambitieux à horizon 2025 et 2030 et s’appuie sur les pratiques de Galimmo en matière de co-conception.

Agenda financier de Galimmo SCA

Les revenus locatifs du 1er trimestre 2023 seront publiés le 27 avril 2023 avant bourse.

L’assemblée générale des actionnaires se tiendra le 11 mai 2023.

Pour plus d’information sur la société

Contact

Thomas Hainez

Directeur financier

Tél : + 33 1 53 20 86 88

thainez@galimmo.com Contacts Presse

Dylan Jullian

Tél : +33 6 18 89 56 73 dylan.jullian@omnicomprgroup.com







Paul Begouen Demeaux

Tél : +33 7 88 91 15 12 paul.begouendemeaux@omnicomprgroup.com







Les annonces et publications financières de Galimmo SCA sont mises à disposition sur le site www.galimmo-sca.com/ rubrique Finance.

Pièce jointe