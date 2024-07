Conformément au paragraphe VII de l'article L. 233-7 du Code de commerce et à l'article 223-17 du règlement général de l'AMF, Louis Delhaize Compagnie Franco-Belge d'Alimentation (« Louis Delhaize ») procède à la déclaration suivante, portant sur ses intentions pour les six prochains mois :

Les franchissements de seuils à la hausse déclarés par Louis Delhaize résultent d'un reclassement interne au groupe Louis Delhaize qui a acquis l'intégralité des titres GALIMMO détenus par sa filiale à 100% Delparef. Le prix de cession a été acquitté par Louis Delhaize Compagnie Franco-Belge d'Alimentation par compensation avec une créance détenue par Louis Delhaize sur Delparef. Il est rappelé que l'Autorité des marchés financiers a préalablement octroyé une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les actions GALIMMO dans le cadre de ce reclassement (D&I 224C0771 du 31 mai 2024).

Louis Delhaize est contrôlée par la société NMKW et agit de concert avec Galimmo Real Estate (également contrôlée par la société NMKW) et Galimmo Services France (détenue à 100% par Galimmo Real Estate) jusqu'à la cession le 1er juillet 2024 par Louis Delhaize et Galimmo Real Estate de l'intégralité des titres de GALIMMO et Galimmo Services France qu'ils détenaient.

Par un contrat conclu en date du 15 septembre 2023, Louis Delhaize, Delparef et Galimmo Real Estate se sont engagées à céder l'intégralité de leurs titres GALIMMO à Carmila. Le 1er juillet, conformément à ce contrat, Louis Delhaize et Galimmo Real Estate ont cédé l'intégralité des titres GALIMMO qu'elles détenaient à cette date et n'ont pas l'intention d'acheter des titres GALIMMO.

Louis Delhaize n'entendait pas modifier la stratégie de GALIMMO ni proposer la mise en œuvre d'une quelconque opération visée au paragraphe 6° du I de l'article 223-17 du règlement général de l'AMF dans le cadre de cette réorganisation. En outre, depuis le 1er juillet 2024 Louis Delhaize ne détient plus aucun titre GALIMMO.

Louis Delhaize et Galimmo Real Estate ne sont plus actionnaires de GALIMMO depuis le 1er juillet 2024 et ne détiennent aucun instrument financier et n'ont conclu aucun accord mentionnés au 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du Code de commerce.

Louis Delhaize et Galimmo Real Estate ne sont plus actionnaires de GALIMMO depuis le 1er juillet 2024 et n'ont conclu aucun accord de cession temporaire ayant pour objet des actions ou des droits de vote de GALIMMO.