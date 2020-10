Galimmo : Nouvelles nominations au sein du Conseil de surveillance

Nouvelles nominations au sein du Conseil de surveillance

Patricia Damerval et Angélique Cristofari sont nommées membres du Conseil de Surveillance de Galimmo SCA

Ces nominations ont été approuvées par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

Paris, le 23 octobre 2020 – Galimmo SCA, foncière cotée, entité française du groupe Galimmo Real Estate et spécialisée dans l’immobilier de commerce et la valorisation de centres commerciaux en France, annonce la nomination à compter de ce jour de Patricia Damerval et d’Angélique Cristofari en qualité de membre du Conseil de Surveillance de Galimmo SCA. Ces nominations ont été approuvées lors de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue hier.

Composition du Conseil de Surveillance de Galimmo SCA

À compter de ce jour, le Conseil de Surveillance est composé des six membres suivants, dont deux ont la qualité d’administrateur indépendant au sens du Code AFEP-MEDEF applicable à la société :

Émilus Veldboer (Président du Conseil)

Angélique Cristofari

Patricia Damerval (membre indépendant du Conseil)

Grégory Frapet (membre indépendant du Conseil)

Françoise de Geuser

Adriano Segantini

Biographie de Patricia Damerval

Patricia Damerval occupe la fonction de Directeur Général Adjoint de Pierre & Vacances Centers Parcs depuis 2005. Elle a également exercé les fonctions de Directrice Financière au sein du Groupe Pierre & Vacances-Centers Parcs.

Auparavant, Patricia Damerval exerçait les fonctions de Directrice Adjointe de gestion financière de la Société Générale.

Elle est également membre du Conseil d’administration de SNEF SA.

Patricia Damerval, 56 ans, est diplômée de l’ESSEC Business School.

Biographie d’Angélique Cristofari

Angélique Cristofari occupe actuellement la fonction de Directeur Financier de Louis Delhaize, société belge spécialisée dans des activités de distribution en Belgique, en France, au Luxembourg et en Roumanie.

Angélique Cristofari a évolué pendant douze ans chez Deloitte & Associés en France, spécialisée sur les clients du secteur de l’immobilier. Elle a complété son expérience chez Hammerson, en charge pendant quatre ans du Corporate Finance sur les activités françaises de cette foncière anglaise. Elle a ensuite rejoint Louis Delhaize en avril 2016, afin de participer au projet de création de la foncière Galimmo, dont elle a été nommée Secrétaire général en charge des finances en 2018.

Angélique Cristofari, 43 ans, est diplômée de l’Université Paris-Dauphine et titulaire d’un Master de l’ESSEC.

Agenda

Les revenus locatifs du 3e trimestre 2020 seront publiés le 29 octobre 2020 avant bourse.

À propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, composé de 52 centres en France, est valorisé à 671 millions d’euros hors droits au 30 juin 2020. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique. Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 66 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe et dont le patrimoine est valorisé à 1,2 milliard d’euros au 30 juin 2020.

