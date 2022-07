Entité française

Galimmo SCA obtient le Prix Meilleure déclaration de performance extra-financière dans le cadre des Challenges Durabilité – Responsabilité sociétale organisés par la CNCC

Paris, le 12 juillet 2022 – Galimmo SCA, société foncière française cotée contrôlée par le groupe Galimmo Real Estate, opérateur et détenteur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, a été désignée lauréat dans la catégorie Meilleure déclaration de performance extra-financière de la 1ère édition des Challenges Durabilité – Responsabilité sociétale organisée par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC).

Les Challenges Durabilité – Responsabilité sociétale de la CNCC visent à valoriser l’engagement des entreprises en termes de durabilité et de responsabilité sociétale. Le Challenge Meilleure Déclaration de performance extra-financière (DPEF) a évalué les candidatures des organisations qui valorisent leurs performances extra-financières au moyen d'une DPEF, obligatoire ou volontaire, vérifiée par un commissaire aux comptes OTI (Organisme Tiers Indépendant). Les trois autres lauréats des Challenges ont été distingués dans les catégories suivantes : Meilleure Démarche RSE, Société à Mission et Meilleur mémoire RSE.

Thomas Hainez, Directeur Administratif et Financier de Galimmo SCA, a déclaré : «Nous sommes honorés d’avoir reçu le Prix de la Meilleure déclaration de performance extra-financière décerné par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. Cette récompense est une vraie reconnaissance de la démarche structurée et volontariste initiée par Galimmo SCA dès sa création il y a cinq ans et visant à atteindre les meilleurs standards en matière de communication financière et extra-financière. Notre objectif est de continuer à rendre compte de façon la plus lisible possible sur nos enjeux clés et sur les mesures que nous mettons en place en matière de responsabilité environnementale et sociétale et renforçons année après année, dans une démarche constante de progrès, en nous appuyant sur notre programme Engagé pour demain. »

Agenda

Le chiffre d’affaires et les résultats du 1er semestre 2022 seront publiés le 28 juillet 2022 avant bourse.

À propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) société foncière cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, entité française du groupe Galimmo Real Estate, détient et opère en France des lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics. Son patrimoine, composé de 52 centres attenants à des hypermarchés Cora en France, est valorisé à 663,3 millions d’euros hors droits au 31 décembre 2021. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique.

Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, le Groupe qui opère, au travers de ses filiales, un total de 60 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe et dont le patrimoine est valorisé à 1,1 milliard d’euros au 31 décembre 2021.

