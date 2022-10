Entité française

du groupe Galimmo Real Estate

Galimmo SCA récompensée par un EPRA Gold Award 2022 pour la qualité de son reporting financier et de son reporting extra-financier

Paris, le 4 octobre 2022 – Galimmo SCA, foncière française cotée contrôlée par le groupe Galimmo Real Estate, détenteur et opérateur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, annonce ce jour avoir reçu de l’EPRA, l’association européenne des sociétés immobilières cotées, deux Awards de niveau Gold récompensant ses pratiques en matière à la fois de communication d’information financière et de publication extra-financière.

Obtenu pour la deuxième année consécutive depuis l’entrée de Galimmo SCA dans le panel évalué par les cabinets indépendants Deloitte et JLL, l’EPRA BPR Gold Award atteste de l’alignement du reporting financier de la Société sur les meilleurs standards.

Pour la première récompense de son reporting extra-financier, Galimmo SCA s’est vu attribuer le meilleur classement avec un EPRA sBPR Gold Award, assorti d’un sBPR Most Improved Award soulignant l’amélioration de son score de plus de 30% par rapport à l’édition de 2021.

Ces prix récompensent les efforts fournis par Galimmo SCA pour publier des informations d’un niveau de qualité et de transparence en ligne avec les meilleurs pratiques.

L’EPRA (European Public Real Estate Association) est une association dont la mission est de promouvoir, développer et représenter les sociétés foncières européennes cotées. Elle publie notamment des « Best Practices Recommendations » (BPR) qui définissent les lignes directrices à suivre par les sociétés foncières cotées en matière de publication d’information financière et des « Sustainability Best Practices Recommendations » (sBPR) pour la publication d’information extra-financière.

Agenda

Les revenus locatifs du 3ème trimestre 2022 seront publiés le 27 octobre 2022 avant bourse.

À propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, composé de 52 centres en France, est valorisé à 679,4 millions d’euros hors droits au 30 juin 2022. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique.

Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 60 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe et dont le patrimoine est valorisé à 1,1 milliard d’euros au 30 juin 2022.

Pour plus d’information sur la société

Contact Investisseurs







Thomas Hainez

Directeur financier

Tél : + 33 1 53 20 86 88

thainez@galimmo.com



Contacts Presse







Isabelle Laurent

Tél : +33 6 42 37 54 17

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr







Frédéric Vincent

Tél : +33 6 29 27 69 48

frederic.vincent@omnicomprgroup.com













Les annonces et publications financières de la société sont mises à disposition sur le site www.galimmo-sca.com





Pièce jointe