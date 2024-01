Gallantt Ispat Limited est une entreprise indienne de fabrication de fer et d'acier. Ses produits et projets comprennent la fonte spongieuse, les billettes MS, les barres TMT, les produits à base de blé et Shalimar Gallantt. Sa production de fonte spongieuse est utilisée en interne pour la fabrication de billettes MS. Les billettes MS sont des produits semi-finis utilisés comme matière première dans les laminoirs où sont fabriqués des produits longs, notamment des fils machine, des barres et des tiges pour les travaux de construction. Les barres TMT sont fabriquées à partir de billettes MS. Le portefeuille de produits de la société dans le secteur des céréales alimentaires comprend des produits à base de farine de blé, tels que l'atta, la maïda, le suji et le son. Ses produits sous la marque Gallantt sont vendus dans les États de l'Uttar Pradesh, du Bihar, du Bengale occidental, de l'Assam, du Madhya Pradesh, de l'Andhra Pradesh et du Karnataka. L'entreprise se concentre sur le secteur de l'immobilier avec son projet Shalimar Gallantt, Mahanagar, Lucknow.

Secteur Acier