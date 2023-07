Galleon Gold Corp. est une société d'exploration et de développement basée au Canada. La société se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de propriétés minières au Canada et aux États-Unis, principalement celles qui contiennent de l'or, de l'argent, des éléments du groupe du platine (EGP), du cuivre, du nickel et des métaux de base et précieux associés. Ses projets comprennent le projet aurifère West Cache et le projet aurifère Neal. Le projet West Cache Gold est situé dans les cantons de Bristol et d'Ogden, dans la division minière de Porcupine, district de Cochrane, province de l'Ontario. La propriété comprend plus de 265 unités minières non brevetées et 11 claims miniers brevetés situés dans les cantons de Bristol et d'Ogden dans le camp minier de Timmins-Porcupine, pour un total d'environ 3 765 hectares. Le projet Neal Gold est situé près de Boise, dans l'Idaho, et consiste en cinq concessions minières brevetées couvrant environ 22,4 hectares. Ses autres propriétés sont des propriétés minières de l'Ontario, qui comprennent Golden Harker et Eastford Lake.

Secteur Or