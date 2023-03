Galliford Try décroche un contrat-cadre de 600 millions de GBP avec Southern Water

(Alliance News) - Galliford Try Holdings PLC a déclaré lundi que son activité environnementale a décroché une place dans le nouveau cadre AMP8 de Southern Water.

Galliford Try est une entreprise de construction basée à Uxbridge, en Angleterre.

Le cadre, évalué à 600 millions GBP, couvre une période initiale d'un peu plus de trois ans, avec une option de prolongation de près de cinq ans. Il couvre des travaux dans toute la région géographique de Southern Water, y compris l'île de Wight.

"Le secteur de l'environnement est un élément clé de notre stratégie de croissance durable, qui vise la croissance sur des marchés complémentaires et adjacents, et nous sommes ravis d'avoir été choisis à nouveau par notre client clé Southern Water pour ce nouveau cadre. Cette nomination démontre nos capacités croissantes en matière d'optimisation des actifs, les clients cherchant de plus en plus à améliorer les installations et les processus existants", a déclaré le directeur général Bill Hocking.

Les actions de Galliford Try étaient stables à 175,00 pence chacune à Londres lundi matin.

