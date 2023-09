(Alliance News) - Galliford Try Holdings PLC a annoncé mercredi que son bénéfice annuel avait presque doublé grâce à l'amélioration de son chiffre d'affaires, ce qui l'a incité à augmenter son dividende final pour l'année.

Au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin, la société de construction basée à Uxbridge, en Angleterre, a déclaré que le bénéfice avant impôts a augmenté de 87% pour atteindre 10,1 millions de livres sterling, contre 5,4 millions de livres sterling l'année précédente.

En effet, le chiffre d'affaires a augmenté de 13 %, passant de 1,24 milliard de livres sterling à 1,39 milliard de livres sterling.

En conséquence, Galliford Try a décidé d'augmenter son dividende final de 29 %, passant de 5,8 à 7,5 pence.

Ce dividende s'ajoute à un dividende intérimaire de 3,0 pence, ce qui porte le dividende total de l'exercice 2023 à 10,5 pence, soit une hausse de 31 % par rapport à l'exercice 2022.

Galliford Try a également déclaré un dividende spécial de 12,0 pence par action à verser en octobre, comme annoncé précédemment, à la suite de la résolution d'un litige de longue date concernant trois contrats avec des entités détenues par un grand fonds d'infrastructure.

Galliford Try a déclaré en juin que des conditions de règlement avaient été convenues pour résoudre le litige.

En ce qui concerne l'avenir, Galliford Try a déclaré que ses perspectives s'amélioraient, notant un carnet de commandes de "haute qualité" de 3,7 milliards de livres sterling, contre 3,4 milliards de livres sterling un an plus tôt, qui, selon lui, est positionné dans les secteurs choisis et dont 92 % du chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 est "déjà garanti".

Le bénéfice avant impôt pour l'exercice 2024 devrait se situer dans la partie supérieure de la fourchette actuelle des estimations des analystes.

"Galliford Try continue d'afficher de solides performances et nous progressons bien dans notre stratégie de croissance durable, une croissance contrôlée et gérée par le risque, qui soutient nos objectifs financiers et non financiers jusqu'en 2026", a déclaré Bill Hocking, directeur général de Galliford Try.

"Notre carnet de commandes de grande qualité nous permet d'assurer la visibilité et la sécurité de nos charges de travail futures. Notre entreprise n'est pas exposée au cycle économique à court terme, car nos secteurs sont essentiels à la croissance future du Royaume-Uni. Avec nos excellents collaborateurs et notre bilan solide, nous sommes confiants dans notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie de croissance durable jusqu'en 2026 et au-delà, et à continuer à offrir une valeur durable à long terme à nos parties prenantes.

"Nous sommes encouragés par le fait que la dynamique de l'entreprise s'est poursuivie au cours du premier trimestre du nouvel exercice financier et nos attentes pour l'ensemble de l'année jusqu'en juin 2024 ont maintenant augmenté."

Les actions de Galliford Try étaient en hausse de 2,6 % à 213,00 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.