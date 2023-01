Galliford Try obtient un contrat pour la construction d'une installation de garde d'enfants

Galliford Try Holdings PLC - société de construction basée à Uxbridge, en Angleterre - déclare que son activité Bâtiment a été désignée pour un contrat de 95 millions de GBP pour la livraison d'un nouveau centre de détention à HMP Rye Hill. L'établissement est une prison gérée par Onley Prison Services Ltd et exploitée par G4S Care & Justice Services Ltd, pour le compte du ministère de la Justice.

Bill Hocking, directeur général de Galliford Try, déclare : "Le secteur pénitentiaire reste un élément important de notre stratégie de croissance durable, qui vise des projets de haute qualité dans le domaine public. Nous sommes impatients de travailler avec G4S et le MoJ pour réaliser cette extension de HMP Rye Hill, améliorant ainsi les installations pour le personnel, les prisonniers et les visiteurs."

Cours actuel de l'action : 163,31 pence, en baisse de 1,3%.

Variation sur 12 mois : baisse de 9,9 %.

