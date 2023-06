Galliford Try règle un différend contractuel

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du London Main Market ce jeudi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Galliford Try Holdings PLC, en hausse de 3,2% à 191,34 pence, fourchette de 12 mois 142,80 pence - 199,60 pence. L'entreprise de construction a déclaré qu'elle avait convenu d'un accord avec un important fonds d'infrastructure. Le litige de longue date concernait trois contrats avec des entités appartenant au fonds. Galliford recevra 26 millions de livres sterling en numéraire et prévoit de déclarer un amortissement exceptionnel sans effet sur la trésorerie d'environ 3 millions de livres sterling au cours de l'exercice actuel. "Le règlement met un terme à un litige complexe et difficile portant sur plusieurs contrats", indique la société. Elle annonce un dividende spécial de 12 pence par action à partir du règlement et envisagera également d'autres retours sur investissement.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

888 Holdings PLC, en hausse de 20% à 96,1 pence, fourchette de 12 mois 50,5 pence-207,8 pence. Les actions du propriétaire de William Hill reprennent une partie des gains de mercredi, après avoir clôturé en hausse de 26%. L'action a été propulsée à la hausse par la nouvelle qu'elle a reçu le soutien d'un véhicule d'investissement qui comprend plusieurs anciens membres du conseil d'administration du propriétaire de Ladbrokes et Coral, Entain PLC. Selon un dépôt réglementaire publié mardi, FS Gaming Investments a acquis une participation de 6,6 % dans 888. FS Investments est soutenu par Kenny Alexander, Lee Feldman et Shay Segev. Alexander était auparavant directeur général de GVC, aujourd'hui connu sous le nom d'Entain.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

