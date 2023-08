Galliford Try Holdings plc est une société de construction basée au Royaume-Uni. Les segments de la société comprennent le bâtiment, l'infrastructure, les investissements PPP et le central. Son activité de construction s'adresse à des clients des secteurs public et réglementé, tels que les marchés de la santé, de l'éducation et de la défense dans le segment Bâtiment et les marchés de la route et de l'eau dans le segment Infrastructure, ainsi qu'à des clients commerciaux privés. Ses projets comprennent la construction d'actifs avec des services, y compris la conception et la construction, la construction seule et la remise à neuf, ainsi que l'entretien, le renouvellement, la mise à niveau et la gestion des services dans les actifs de services publics et d'infrastructures. Elle a des investissements dans divers véhicules spéciaux PPP (SPV), qui réalisent des projets de construction et d'infrastructure. La société est au service de divers secteurs, notamment l'éducation, la défense, la santé, les autoroutes, l'environnement, les chemins de fer, l'aviation, les services de garde et les services judiciaires et commerciaux.

Secteur Construction et ingénierie