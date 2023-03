L'entreprise de construction Galliford Try nommée dans le cadre du ministère britannique de la justice

Galliford Try Holdings PLC - entreprise de construction basée à Uxbridge, en Angleterre - annonce que sa division Bâtiment a été nommée dans le nouveau cadre de services de construction d'une valeur de 2,5 milliards de livres sterling par le ministère de la Justice du Royaume-Uni. L'entreprise a été retenue pour le "lot 4 - Londres et Est de l'Angleterre" du cadre A, les "lots 6 - Sud et 8 - Londres et Est de l'Angleterre" du cadre B, et le "lot 9 - National" du cadre C. Le directeur général Bill Hocking a déclaré : "Ce succès majeur dans le cadre du cadre renforce notre position d'entrepreneur de premier plan dans le secteur des services de garde, l'un des marchés clés de notre stratégie de croissance durable. Nous sommes impatients de travailler avec le ministère de la justice pour lui fournir les installations de haute qualité nécessaires à la gestion de la population carcérale à l'avenir."

Mercredi dernier, Galliford Try a déclaré qu'au cours du premier semestre de l'exercice 2023 à décembre 2022, il avait enregistré un bénéfice avant impôts de 7,2 millions de livres sterling, contre une perte de 2,6 millions de livres sterling un an plus tôt, citant les coûts d'acquisition au cours du premier semestre de l'exercice 2022. Le chiffre d'affaires a augmenté de 14 %, passant de 594 millions de livres sterling à 679 millions de livres sterling.

Cours actuel de l'action : 169,97 pence, en baisse de 0,8 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 9,0

