Galliford Try Holdings plc est une entreprise de construction. Ses segments comprennent la construction, l'infrastructure, les investissements PPP et le secteur central. Son activité de construction s'étend à l'échelle nationale et travaille avec des clients des secteurs public et réglementé. Ses projets comprennent la construction d'actifs, ainsi que l'entretien, le renouvellement, la mise à niveau et la gestion de services dans le cadre d'actifs de services publics et d'infrastructures. L'entreprise a investi dans plusieurs structures d'accueil PPP, qui réalisent divers projets de construction et d'infrastructure. L'entreprise fournit également des services de gestion aux SPV dans le cadre d'accords de services de gestion. Dans le cadre de partenariats public-privé, l'entreprise dirige des consortiums d'appel d'offres et organise le financement, réalise des investissements en dette et en capital et gère la construction jusqu'à l'exploitation. Ses secteurs de projets incluent l'éducation, la défense, la santé et autres. Elle fournit également des solutions de conception et de construction spécialisées dans les domaines de la mécanique, de l'électricité, de l'instrumentation, du contrôle et de l'automatisation.

Secteur Construction et ingénierie