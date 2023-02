Galore Resources Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 décembre 2022

Galore Resources Inc. a annoncé ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 décembre 2022. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,182187 million de CAD, contre 0,204443 million de CAD un an plus tôt.

Pour les neuf mois, la perte nette s'est élevée à 0,976568 million de CAD, contre 0,72112 million de CAD un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies s'élève à 0,01 CAD, contre 0,01 CAD l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies s'est élevée à 0,01 CAD, contre 0,01 CAD l'année précédente.