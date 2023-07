Galore Resources Inc. a présenté une mise à jour des activités en cours sur les claims Duraznillo Ranch, Los Gemlos et Duende 7 (collectivement, le " projet Duraznillo "), qu'elle détient à 100 %. Le 11 avril 2022, Galore a annoncé qu'elle avait conclu un accord d'exploitation avec Oztoc Metal Corporation S. de R.L. de C.V. (" Urbyasa ") en 2018 sur le projet Duraznillo. Comme annoncé précédemment, en raison de leur manque évident d'adhésion au contrat original, les relations avec Urbyasa ont ensuite été résiliées et ils ont été légalement retirés du site du projet Duraznillo en mars 2022.

Le 22 septembre 2022, Galore a rapporté que l'équipe d'Oztoc avait évalué et assaini le site du projet Duraznillo. Oztoc a passé en revue tous les équipements mécaniques restés sur place, a investi des capitaux importants dans les réparations et a acheté une grande quantité d'équipements de remplacement. Après avoir effectué plusieurs essais de traitement, Oztoc a déterminé que pour atteindre de meilleurs niveaux de production, il fallait installer un nouveau système de traitement bien plus performant.

Oztoc a alors entrepris l'achat de cet équipement au Pérou et attendait son arrivée pour commencer ses activités. Cet équipement est arrivé au début du mois de janvier 2023 et a été transféré dans un entrepôt à Monterrey, au Mexique. Galore a par la suite été informée de l'envoi de cet équipement hors site en raison de problèmes rencontrés avec le groupe Urbyasa précédent et d'inquiétudes pour leur sécurité.

Cette interférence a incité Oztoc à faire preuve de prudence en investissant les fonds supplémentaires nécessaires pour rendre cette mine productive. Au cours des derniers mois, le projet Duraznillo a été une entreprise intermittente, ce qui a amené Galore à demander à Oztoc de résilier l'accord d'exploitation. Galore estime qu'Oztoc n'a pas assumé les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'accord d'exploitation.

Les discussions se poursuivent et une solution à l'amiable devrait être trouvée dans les semaines à venir.