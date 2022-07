Galp Energia, SGPS, S.A. : A proximité d'un support moyen terme important 21/07/2022 | 09:34 Nicolas Aleksy 21/07/2022 | 09:34 achat En cours

Cours d'entrée : 9.708€ | Objectif : 12.6€ | Stop : 7.85€ | Potentiel : 29.79% Le support des 9.26 EUR actuellement testé devrait permettre au titre Galp Energia, SGPS, S.A. de retrouver le chemin de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 12.6 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

Avec un PER à 8.11 pour l'exercice en cours et 8.19 pour l'exercice 2023, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Le titre est valorisé sur 2022 à 0.45 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. GALP ENERGIA, SGPS, S.A. 17.25% 8 367 EXXON MOBIL CORPORATION 44.26% 371 900 CHEVRON CORPORATION 23.23% 284 132 RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.91% 193 803 BP PLC 16.64% 87 954 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL .. -1.10% 69 764 MARATHON PETROLEUM CORPORAT.. 37.29% 47 526 SUNCOR ENERGY INC. 29.61% 44 565 VALERO ENERGY CORPORATION 41.54% 44 376 PHILLIPS 66 17.87% 41 091 NESTE OYJ 5.56% 35 998

Données financières EUR USD CA 2022 23 744 M 24 228 M - Résultat net 2022 1 095 M 1 117 M - Dette nette 2022 2 431 M 2 481 M - PER 2022 8,11x Rendement 2022 5,22% Capitalisation 8 200 M 8 367 M - VE / CA 2022 0,45x VE / CA 2023 0,47x Nbr Employés 6 152 Flottant 93,0% Prochain événement sur GALP ENERGIA, SGPS, S.A. 25/07/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Dernier Cours de Clôture 9,89 € Objectif de cours Moyen 13,75 € Ecart / Objectif Moyen 39,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Andrew Brown Vice Chairman & Chief Executive Officer Filipe Crisóstomo Silva Chief Financial Officer & Executive Director Paula Fernanda Ramos Amorim Chairman Luís Manuel Pego Todo Bom Independent Non-Executive Director Miguel José Pereira Athayde Marques Vice Chairman