Galp : Oddo fixe l'objectif de cours à 10 E sur le titre

Oddo indique que dans son dernier rapport, l'AIE a pris en compte l'impact de la guerre en Ukraine et l'envolée des prix du pétrole et estime qu'il devrait se traduire par une baisse de la croissance de la demande de 950 kb/j en 2022.



' Cette croissance devrait ainsi s'établir à +2.1 Mb/j contre 3.1 Mb/j attendus le mois précédent. La demande devrait ainsi s'établir à 99.7 Mb/j. L'impact de la flambée des cours du pétrole est estimé à environ 400 kb/j et celui du ralentissement économique à 500 kb/j, avec une croissance du PIB mondial revue en baisse de 0.9% à 3.4% ' indique le bureau d'analyses.



' Près de la moitié de cette révision touche la demande en Russie alors qu'un tiers touche les pays de l'OCDE contre 7% pour la Chine ' précise Oddo.



L'analyste estime que pour le moment, les alternatives pour augmenter la production à court terme restent limités à la volonté de l'OPEP et/ou un assouplissement des sanctions sur l'Iran, la prochaine réunion de l'OPEP du 31 mars prochain sera décisive.



' Dans l'attente, nous confirmons notre scenario de Brent à 80 $/b avec probablement de l'upside à 90-95 $/b (93 $/b YTD) '.



Oddo indique que Galp est la valeur la moins attractive dans le secteur avec un objectif de 10 E.



