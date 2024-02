Galp Energia, SGPS, S.A. figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers européens. En outre, le groupe produit de l'énergie électrique. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - distribution de pétrole, de gaz naturel et d'électricité (45,9%) : 19 TWh de gaz naturel vendus en 2022 ; - raffinage et distribution (37,6%) : 6,5 Mt de produits pétroliers vendus. A fin 2022, le groupe dispose d'un réseau de 1 475 stations-service implantées au Portugal, en Espagne et en Afrique ; - exploration et production de pétrole brut (15,1%). A fin 2022, le portefeuille du groupe est composé de 28 blocs au Brésil, de 11 blocs en Angola, de 3 blocs au Sao Tomé et Principe, de 2 blocs en Namibie, de 2 blocs au Mozambique et d'un bloc au Timor-Est ; - autres (1,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (82,4%), Amérique latine (14,8%) et Afrique (2,8%).

Indices liés STOXX EUROPE 600 (EUR)