Métaux Galway Inc. a annoncé que Matt Mazzilli a remis sa démission à titre d'administrateur de la Société. M. Jean-Charles Lemardeley a été nommé administrateur de la Société pour combler la vacance créée par cette démission. La Société remercie M. Mazzilli pour sa précieuse contribution à Galway Metals.

M. Lemardeley a plus de 25 ans d'expérience sur les marchés financiers, avec une spécialisation dans la recherche sur les actions et la macroéconomie, tant du côté des vendeurs que des acheteurs. Après avoir commencé sa carrière en tant qu'économiste de marché à la Société Générale à New York, où il s'est concentré sur l'économie américaine, il a travaillé dans la vente d'actions en se concentrant sur les secteurs de l'énergie et de la finance aux États-Unis, avant de passer à la recherche sur les actions en Amérique latine. M. Lemardeley dirige actuellement l'effort de recherche sur le secteur mondial des télécommunications, des médias et de la technologie chez Glovista Investments LLC ("Glovista").

Avant de rejoindre Glovista, il a passé 14 ans au sein du département de recherche sur les actions mondiales de JP Morgan à New York et à Londres. M. Lemardeley était analyste principal dans le secteur des télécommunications, des médias et des technologies des marchés émergents, se concentrant sur l'Amérique latine et la région EMEA. Son travail a été reconnu par les enquêtes Institutional Investor, Extel et Greenwich Associates.

Il possède également une grande expérience de l'immobilier commercial et de l'agriculture. Il a été analyste principal dans de nombreuses levées de fonds, y compris de nombreuses introductions en bourse, en Amérique latine, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Afrique. M. Lemardeley est titulaire d'un MBA de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales HEC, Paris, France, et est Chartered Financial Analyst.