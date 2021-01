26 janvier 2021

GAM Holding AG : point d'information concernant un client de la division Private Labelling

Au 31 décembre 2020, les actifs sous gestion de ce client s'élevaient à 21,5 milliards de francs suisses, avec des revenus associés d'environ 5 millions de francs suisses par an. Le transfert vers le nouveau prestataire de ce client devrait commencer au cours du second semestre 2021.

L'activité de Private Labelling de GAM offre des solutions de fonds relatives à la structuration, au montage juridique, aux modalités d'administration de fonds et aux services de sociétés de gestion. Ces services permettent à nos clients de se concentrer sur la gestion d'actifs et la distribution de fonds auprès de leurs clients. La division Private Labelling de GAM dispose d'une bonne réserve d'opportunités commerciales à venir.

GAM annoncera ses résultats pour l'année 2020 le 18 février 2021.

Pour Martin Jufer, responsable de la division Private Labelling de GAM :

« Nous sommes fiers d'avoir aidé notre client pendant plus de 15 ans à construire et à faire prospérer une entreprise complexe destinée à répondre aux besoins de ses clients. Je suis heureux que le client ait déclaré qu'il resterait une référence client positive, même s'il procède à un changement stratégique interne. Nous travaillerons avec lui pour assurer une transition en douceur et entendons maintenir une relation commerciale étroite. « Nous sommes fiers d'avoir aidé notre client pendant plus de 15 ans à construire et à faire prospérer une entreprise complexe destinée à répondre aux besoins de ses clients. Je suis heureux que le client ait déclaré qu'il resterait une référence client positive, même s'il procède à un changement stratégique interne. Nous travaillerons avec lui pour assurer une transition en douceur et entendons maintenir une relation commerciale étroite. Nous sommes résolus à développer notre activité de Private Labelling grâce à notre offre de services éprouvée. Nous avons vu cette activité se développer au cours des dernières années et nous disposons d'une bonne réserve d'opportunités commerciales à venir. »

Evénements à venir :

18 février 2021 Résultats annuels 2020 21 avril 2021 Résultats intermédiaires T1 2021

A propos de GAM

GAM est une des principales entreprises de gestion d'actifs indépendantes. La société fournit des solutions et des produits d'investissement actifs à une clientèle composée d'institutions, d'intermédiaires financiers et d'investisseurs privés. A son activité de base dans le domaine des placements s'ajoutent des services de private labelling, qui englobent des services à l'intention de gestionnaires d'actifs tiers. Au 31 décembre 2020, GAM employait 701 personnes (ETP) dans 14 pays, avec des centres d'investissement à Londres, Cambridge, Zurich, Hong Kong, New York, Milan et Lugano. Les gérants bénéficient de l'appui d'un vaste réseau de distribution mondial. GAM, qui a son siège à Zurich, est cotée à la SIX Swiss Exchange sous le symbole « GAM ». Au 31 décembre 2020, les actifs sous gestion du Groupe s'élevaient à 122 milliards de francs suisses (138.0 milliards de dollars américains).

