2 mars 2021

GAM va initier la liquidation ordonnée du fonds GAM Greensill Supply Chain Finance

En raison de l'évolution récente du marché et de la couverture médiatique des activités de financement de la chaîne d'approvisionnement qui en a résulté, GAM Investments annonce avoir fermé aux souscriptions et aux rachats le fonds GAM Greensill Supply Chain Finance. GAM veillera à ce que tous les clients soient traités équitablement et s'engage dans le processus de restitution ordonnée de l'intégralité de leur investissement.

Le fonds poursuit une stratégie exclusivement investment grade avec une obligation de paiement de la part de sociétés multinationales mondialement reconnues. Les actifs sont intégralement assurés contre le défaut de paiement auprès d'assureurs tiers ayant une notation de crédit minimale de A. La valorisation des actifs du fonds ne soulève aucune inquiétude. Le fonds était réservé aux investisseurs qualifiés et ses actifs s'élèvent actuellement à 842 millions de dollars américains au total, répartis entre moins de dix clients. Les revenus de GAM issus de ce fonds sont de l'ordre de 1 million de francs suisses par an. À compter de ce jour, GAM renonce aux frais futurs sur le fonds.

Tous les actifs du fonds ont une échéance finale de 12 mois ou moins, avec une durée moyenne pondérée de moins de 60 jours et sont détenus et protégés dans des structures domiciliées au Luxembourg.

La clôture du fonds Supply Chain Finance marque la fin de la relation commerciale de GAM avec Greensill, qui avait débuté en 2016.

Peter Sanderson, Group Chief Executive Officer chez GAM, a déclaré : « Chez GAM, le client est au cœur de nos activités ; nous avons pris la décision de clôturer notre fonds de financement de la chaîne d'approvisionnement parce que nous pensons que c'est dans le meilleur intérêt de tous les clients du fonds. Notre portefeuille est composé d'actifs de qualité et leur valorisation ne soulève aucune inquiétude. Nous prévoyons donc une liquidation ordonnée du fonds et le remboursement des actifs des clients selon le processus normal. »

