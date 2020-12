09 décembre 2020

GAM nomme Stephanie Maier en tant que Responsable globale de l'investissement durable et d'impact

GAM Investments annonce aujourd'hui la nomination de Stephanie Maier au poste de Responsable globale de l'investissement durable et d'impact. Stephanie Maier sera directement rattachée à Peter Sanderson, PDG du Groupe, et fera partie de l'équipe de direction. Elle rejoindra la société le

4 janvier prochain.

Dans le cadre de cette nouvelle fonction d'envergure mondiale, Stephanie Maier sera chargée de diriger la stratégie de GAM en matière d'investissement durable et de questions ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) ainsi que de renforcer l'offre ESG de la société auprès de ses clients.

Stephanie Maier possède 18 ans d'expérience dans l'investissement responsable et les stratégies ESG. Elle rejoint GAM après avoir travaillé chez HSBC Global Asset Management, où elle était Directrice de l'investissement responsable. Avant cela, elle a passé sept ans chez Aviva Investors, occupant dernièrement le poste de Responsable de la stratégie d'investissement responsable et de la recherche. Elle était auparavant Responsable de la Recherche pour EIRIS, une agence de conseil et de recherche en matière d'ESG. Stephanie Maier est titulaire d'un BA en biologie de l'université d'Oxford et d'un MSc en technologie de l'environnement de l'Imperial College de Londres.

Pour Peter Sanderson, Directeur général du Groupe : « Nous sommes ravis d'accueillir Stephanie chez GAM. Elle nous fera bénéficier de sa vaste expérience des questions ESG, un domaine dont elle est l'une des plus brillantes spécialistes. Le Covid-19 a contribué à réaffirmer l'importance des considérations ESG tant pour GAM que pour nos clients. En ce sens, la nomination de Stéphanie témoigne de notre volonté sans faille d'assumer notre rôle de leader en matière d'investissement, d'innovation et de réflexion durable, afin de répondre aux besoins de nos clients. »

Pour Stephanie Maier, nouvelle Responsable de l'investissement durable et d'impact : « GAM dispose d'une gamme impressionnante de fonds gérés activement dans toutes les classes d'actifs, et rassemble certains des professionnels les plus talentueux du secteur. Je suis impatiente de rejoindre l'entreprise et d'exploiter les ressources de GAM pour apporter aux clients des solutions ESG différenciées. »

