GAM : renforce sa présence en Scandinavie en ouvrant un bureau à Copenhague

GAM ouvre un bureau à Copenhague afin de renforcer sa présence dans les pays nordiques.

La création de la succursale danoise de GAM (Luxembourg) S.A. à Copenhague souligne l'importance accordée au marché nordique, où GAM dispose d'une clientèle bien établie.

Gianluca Cerami, responsable de la filiale de Copenhague et Client Director Northern Europe, mettra à profit sa riche expérience du marché nord-européen pour stimuler la croissance dans la région. Avec une présence à Copenhague, GAM pourra offrir à ses clients, institutionnels et intermédiaires, tout l'éventail de ses compétences en matière de gestion des investissements.

Pour Peter Sanderson, CEO de GAM : « L'ouverture d'un bureau à Copenhague marque une étape stratégique dans le renforcement de notre distribution dans les pays nordiques. Elle souligne notre engagement auprès des clients locaux et nos ambitions de croissance. Nous pensons que nos stratégies d'investissement différenciées et gérées activement, associées à notre engagement pour un investissement durable, sont une combinaison efficace pour aider nos clients et satisfaire leurs exigences en matière d'investissements. Nous avons hâte de présenter la nouvelle gamme de stratégies d'investissement durable de GAM dans la région. »

Gianluca Cerami, Client Director Northern Europe ajoute : « Les pays du Nord sont des marchés extrêmement développés, avec une demande pour des solutions d'investissement sophistiquées. Notre bureau à Copenhague nous permettra de renforcer notre présence et d'adapter notre offre aux besoins des investisseurs institutionnels et intermédiaires locaux. »

A propos de GAM

GAM est une des principales entreprises de gestion d'actifs indépendantes. La société fournit des solutions et des produits d'investissement actifs à une clientèle composée d'institutions, d'intermédiaires financiers et d'investisseurs privés. A son activité de base dans le domaine des placements s'ajoutent des services de private labelling, qui englobent des services à l'intention de gestionnaires d'actifs tiers. Au 30 juin 2020, GAM employait 747 personnes (ETP) dans 14 pays, avec des centres d'investissement à Londres, Cambridge, Zurich, Hong Kong, New York, Milan et Lugano. Les gérants bénéficient de l'appui d'un vaste réseau de distribution mondial. GAM, qui a son siège à Zurich, est cotée à la SIX Swiss Exchange sous le symbole « GAM ». Au 30 septembre 2020, les actifs sous gestion du Groupe s'élevaient à 120,4 milliards de francs suisses1 (131,1 milliards de dollars américains).

1 Dont 0,3 milliard de francs suisses provenant de fonds du marché monétaire au 30 septembre 2020, que GAM a accepté de vendre à la ZKB comme annoncé dans les résultats du premier semestre 2019.

