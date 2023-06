GAM: Liontrust dévoile les détails de son offre de rachat

Zurich (awp) - Le gestionnaire de fonds londonien Liontrust a publié mardi le prospectus détaillant son offre publique d'échange visant à acquérir son homologue en difficultés GAM. La directrice financière a par ailleurs quitté le groupe zurichois.

Liontrust Asset Management propose 0,0589 action ordinaire Liontrust d'une valeur nominale de 0,01 livre pour chaque nominative de sa cible de rachat. L'offre de rachat court du 28 juin au 25 juillet et cible les 159,2 millions de titres GAM en circulation, a détaillé la société britannique dans le document. La période de l'opération pourra être étendue.

Sur la base du cours moyen pondéré des actions Liontrust à la Bourse de Londres les 60 jours précédant la publication de l'annonce préalable, l'offre évalue chaque action GAM à 0,6723 franc.

Pour que l'offre aboutisse, Liontrust devra avoir reçu au terme de l'opération 66,7% du capital-actions entièrement dilué de GAM.

Le conseil d'administration de GAM recommande d'accepter la proposition de Liontrust.

Le groupe Liontrust, dont le siège est à Londres et qui compte 200 salariés, gère au total 63 fonds dont les actifs sous gestion et conseil s'élevaient fin mars à environ 33,5 milliards de livres (37,69 milliards de francs suisses). La société a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 245,6 millions et un bénéfice d'exploitation de 79,4 millions.

Un changement intervient par ailleurs à la direction, avec le départ de la directrice financière Sally Orton, en poste depuis début août 2022. Elle sera remplacée par Richard McNamara, qui avait déjà occupé ces fonctions, jusqu'à la conclusion de la transaction, selon un communiqué.

