Zurich (awp) - GAM, dont les actifs sous gestion ont encore fléchi après neuf mois, a signé le contrat de financement d'un maximum de 100 millions de francs suisses prévu avec Rock Investment. L'échéance de l'emprunt octroyé par la société d'investissement du nouvel actionnaire de référence du gestionnaire d'actifs zurichois en difficulté, alliée du groupe d'actionnaires Newgame du magnat des télécommunications Xavier Niel, arrive à échéance le 30 juin 2025.

GAM bénéficie d'une option permettant de prolonger l'échéance de l'emprunt de douze mois, précise jeudi le gestionnaire d'actifs zurichois né en 2009 de la scission des activités de la banque Julius Bär. Rock Investment est une société de la holding de Xavier Niel, NJJ Holdings, alors que le groupe d'actionnaires constitué autour du magnat français des télécommunications, Newgame, détient 27% de GAM depuis le lancement de son offre de rachat.

Comme prévu lors de l'annonce de ce financement, les fonds injectés en plus des 20 millions de francs suisses initialement octroyés par Rock Investment, doivent permettre à GAM d'assurer ses opérations à court et moyen terme. Pour mémoire, ce soutien était conditionné à l'élection des administrateurs proposés par Newgame, à savoir le président Antoine Spillmann, ainsi que Carlos Esteve, Anthony Maarek, Fabien Pictet et Jeremy Smouha, laquelle est intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre dernier.

Recul des volumes

Evoquant également l'évolution des avoirs sous gestion après neuf mois, GAM indique que ces derniers s'élevaient à 64,9 milliards de francs suisses à fin septembre, contre 68,0 milliards trois mois auparavant, et quelque 75 milliards à fin 2022. Dans le domaine de la gestion d'investissements, (investment management), ils ont reculé au troisième trimestre à 20,2 milliards, contre 21,9 milliards en milieu d'année, la totalité du repli de 1,7 milliard reflétant des sorties nettes.

GAM note cependant dans son communiqué une performance des placements "toujours aussi forte". A fin septembre 2022, 82% des actifs gérés par les fonds de GAM avaient surpassé leurs indices de référence au cours des trois dernières années. Fin juin, ce chiffre atteignait même 90%, selon GAM.

GAM s'est retrouvé en grande difficulté après la suspension en 2018 d'un gestionnaire de fonds pour faute grave, les investisseurs retirant dans la foulée massivement leur argent des véhicules de placement de la société zurichoise. Une reprise complète de GAM par la société britannique Liontrust avait échoué en raison de l'opposition de l'actuel actionnaire de référence.

vj/fr