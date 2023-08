Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs GAM, pris dans un bras de fer en vue de son rachat, a annulé l'assemblée générale extraordinaire avancée au 18 août. Le groupe zurichois invoque la décision de l'actionnaire dissident Rock Investment, la semaine dernière, de retirer ses propositions qui devaient être débattues lors de cette réunion.

Le conseil d'administration de GAM s'est déclaré "déçu" par la décision de Rock, estimant que cela représentait un usage "fâcheux" du droit des actionnaires, selon un communiqué publié lundi. Le gestionnaire d'actifs en difficultés a rappelé au passage que les sociétés de conseil aux actionnaires ISS, Glass Lewis et PIRC avaient recommandé de voter contre les propositions de Rock lors de l'assemblée générale.

GAM estime par ailleurs que la convocation d'un nouvelle réunion paraît "hautement improbable". Le conseil d'administration continue de recommander l'offre de rachat du britannique Liontrust, appelant les actionnaires à apporter leurs titres dans le cadre de cette opération d'acquisition.

Jeudi dernier, les actionnaires opposés à l'offre de rachat de Liontrust avaient retiré leurs propositions qu'ils allaient soumettre lors de cette réunion, réagissant au refus de GAM de reporter l'assemblée générale.

GAM se trouve au centre d'un bras de fer pour son acquisition. Liontrust a lancé début mai une offre publique d'achat (OPA), plusieurs fois prolongée, qui court jusqu'au 23 août. Le gestionnaire de fonds britannique propose 0,0589 action ordinaire propre d'une valeur nominale d'un penny pour chaque nominative de sa cible. L'offre valorise GAM à 84 millions de francs suisses. La finalisation de la transaction est attendue au dernier trimestre.

Mi-juillet, le groupe d'investisseurs dissident Newgame et Bruellan avait décidé de lancer une contre-offre de rachat partielle sur GAM. L'OPA porte sur un maximum de 28 millions d'actions d'une valeur nominale de 5 centimes l'unité. Le prix de l'offre pour chaque action GAM est prévu à 55 centimes en espèces, représentant une prime de 31,9% par rapport au dernier cours de clôture du titre au 17 juillet et de 29,1% par rapport à l'offre de Liontrust. L'opération, qui concerne environ 17,5% du capital-actions émis de la cible, se déroulera du 1er et 28 septembre et pourra être prolongée.

