GAM fait le point sur sa performance et reporte la publication du rapport annuel

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs GAM a fait le point lundi sur ses résultats 2022 et au premier trimestre 2023. La publication du rapport annuel a été repoussée au 4 mai, en attente de la fin des discussions avec Liontrust prévue à la même date en vue d'une reprise.

A fin mars, les actifs gérés dans la division Fund Mangagement se montaient à 48,4 milliards de francs suisses et ceux dans Investment Management à 23,3 milliards, contre respectivement 51,8 et 23,2 milliards au bouclement de l'exercice 2022. Sur le seul premier trimestre, la masse sous gestion a reculé de près d'un quart (-24,9%), selon un communiqué. L'entreprise explique la contre-performance par les mouvements négatifs du marché et les opérations de change à hauteur de 15,2 milliards de francs suisses, qui représentent 60% la réduction globale.

Pour l'ensemble de l'exercice 2022, la direction a confirmé s'attendre à essuyer une perte avant impôts ajustée d'environ 42,8 millions de francs suisses et un débours net IFRS après impôts de 309,9 millions.

"Les discussions concernant les options stratégiques pour l'entreprise sont avancées (...) nous ferons une annonce lorsqu'elles auront abouti", selon le communiqué. Ces négociations portent sur la reprise de l'entier du capital-actions dans le but de combiner les activités de gestion d'actifs de GAM et de Liontrust.

