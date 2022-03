GAM: le CEO voit des signes de reprise

Zurich (awp) - Le directeur général (CEO) de la société de gestion d'actifs en crise GAM, Peter Sanderson, voit "définitivement des signes de reprise". D'importants clients ont été récupérés qui investissent à nouveau via GAM, a-t-il déclaré dans une interview à Finanz und Wirtschaft

Lorsqu'il a pris son poste, il y a deux ans et demi, il était clair pour lui que, pour un gestionnaire d'actifs, il faut énormément de temps pour réparer une image écornée. Il a rappelé que ce n'est qu'en décembre dernier qu'un accord a été conclu dans l'affaire du manager de fonds Tim Haywood licencié en 2018.

L'an dernier, GAM est parvenu à économiser des coûts et cela continuera cette année, mais l'entreprise se focalise désormais définitivement plus fortement sur la croissance, a affirmé le CEO. A cet effet, GAM a investi dans une nouvelle plateforme unifiée d'investissements, ce qui permet des effets d'échelle dans la croissance.

Il a fallu prendre des décisions dures, mais nécessaires pour abaisser les coûts, a relevé M. Sanderson. Les salaires des collaborateurs se situent cependant dans la moyenne de la branche et il n'a jamais vu quelqu'un refuser un job chez GAM à cause de la rémunération.

Le dialogue est bon entre la direction de l'entreprise et ses propriétaires, selon M. Sanderson, qui a souligné un dialogue constant et constructif "avec tous les actionnaires" afin qu'ils comprennent et soutiennent la stratégie du groupe. Au final, tout le monde veut la même chose: de la création de valeur pour les actionnaires. Le fait que le cours de l'action ait récemment baissé en partie sous la barre de 1 franc "fait naturellement mal", a admis le patron.

tp/rp