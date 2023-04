GAM mène des discussions entre autres avec Liontrust

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs GAM, en délicatesse depuis début 2018 et l'éclatement d'un scandale ayant provoqué des hémorragies tant dans la clientèle que dans l'actionnariat, pourrait être prochainement racheté. Après la confirmation mardi en début d'après-midi de l'existence de discussions entre le britannique Liontrust et GAM par le premier, le second a fini s'exprimer.

GAM a pris connaissance des dernières spéculations au sujet d'un éventuel rachat du groupe et a confirmé que des discussions avaient bien lieu, "entre autres avec Liontrust", selon une prise de position publiée mardi en fin d'après-midi.

La société zurichoise a également renvoyé à un communiqué du 25 janvier dernier, qui indiquait que le conseil d'administration "se concentrait sans relâche à examiner des options", l'objectif étant de positionner l'entreprise "dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes".

Plus tôt dans la journée, le portail Sky News de la télévision britannique éponyme avait fait était d'une rumeur d'intérêt pour GAM de la part de son concurrent le britannique Liontrust Asset Management.

Confirmation de Liontrust

En début d'après-midi, Liontrust a confirmé à AWP l'existence de négociations avec GAM pour la reprise de l'entier du capital-actions, l'objectif étant de combiner les activités de gestion d'actifs de GAM et de Liontrust.

Liontrust a pris langue avec le conseil d'administration de GAM, mais il n'existe aucune certitude sur l'issue des négociations et il n'est pas possible à l'heure actuelle de savoir si celles-ci déboucheront sur une offre, selon l'entreprise. Celle-ci s'est abstenue de commentaires sur le calendrier et sur les conditions d'une éventuelle offre. Par ailleurs, même en cas d'accord, cela ne garantirait pas qu'une offre puisse être finalisée, a encore indiqué Liontrust.

Mises ensemble, les deux entreprises géreraient quelque 100 milliards de livres d'avoirs. En termes de capitalisation boursière, Liontrust pèse environ 685 millions de francs suisses, soit beaucoup plus que les 100 millions de GAM.

A la Bourse, les rumeurs ont tiré le cours de l'action GAM vers le haut. Celle-ci a clôturé en hausse de 15,7% à 0,692 francs suisses, quand l'indice SPI s'est apprécié de 0,42%.

