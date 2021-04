GAM : Résultats intermédiaires de GAM Holding AG pour la période de trois mois courant jusqu'au 31 mars 2021

21 avril 2021

Résultats intermédiaires de GAM Holding AG pour la période de trois mois courant jusqu'au 31 mars 2021

Au 31 mars 2021, les encours du Groupe s'élevaient à 124,5 milliards de francs suisses 1 , contre 122,0 milliards de francs suisses au 31 décembre 2020

Les encours de l'activité de gestion d'actifs s'élevaient à 35,5 milliards de francs suisses, avec une décollecte nette de 989 millions de francs suisses et des effets de marché et de change positifs à hauteur de 1,4 milliard de francs suisses

Les encours de l'activité de Private Labelling s'élevaient à 89,0 milliards de francs suisses 1 , avec une collecte nette positive de 502 millions de francs suisses et des effets de marché et de change positifs à hauteur de 2,4 milliards de francs suisses

De bonnes performances avec 92% des encours qui surperforment leur indice de référence sur cinq ans

Plusieurs fonds de GAM lauréats des Refinitiv Lipper Awards en 2021 pour leur surperformance régulière

Lancement réussi de la stratégie GAM Sustainable Local Emerging Bond

Tous les portefeuilles actions sont désormais intégrés à la nouvelle plateforme SimCorp

Les coûts fixes de personnel et les frais généraux devraient être réduits de 15 millions de francs suisses au cours de l'exercice 2021

Peter Sanderson, CEO du Groupe a déclaré: « Je me félicite des progrès continus réalisés dans le cadre de notre stratégie et, bien que nous ayons enregistré une décollecte, nous constatons une activité encourageante de la part de nos clients grâce aux bonnes performances des fonds. Notre plateforme opérationnelle hautement évolutive et efficace nous permet de tirer parti des opportunités de croissance of fertes par nos stratégies, qui sont à la pointe du marché ».

Encours

Au 31 mars 2021, les encours du Groupe atteignaient 124,5 milliards de francs suisses1, en hausse par rapport aux 122,0 milliards de la fin 2020.

Gestion d'actifs

Les encours s'élevaient à 35,5 milliards de francs suisses, en baisse par rapport aux 35,9 milliards du 31 décembre 2020, avec une décollecte nette de 989 millions de francs suisses, et 0,8 milliard de francs suisses2 de fonds en liquidation, compensés par des effets de marché et de change positifs à hauteur de 1,4 milliard de francs suisses.

Flux nets par activité

Sur l'activité purement obligataire, nous avons enregistré des sorties nettes de 0,5 milliard de francs suisses, principalement dues à des changements d'allocation de la part de certains clients dans les fonds GAM Star Credit Opportunities et GAM Local Emerging Bond.

Les fonds multi-actifs sont restés stables, avec une collecte positive pour les solutions de gestion active multi-actifs et de fonds gérés, et des sorties de capitaux de certains mandats institutionnels.

En ce qui concerne les actions, nous avons enregistré de belles performances, qui se sont traduites par une collecte nette de 0,2 milliard de francs suisses. Bien que nous devions ce succès à plusieurs fonds, les principaux moteurs ont été nos stratégies GAM Star Japan Equity, GAM Star European Equity et GAM Star Disruptive Growth.

En matière de gestion systématique, les sorties nettes se sont montées à 0,4 milliard de francs suisses et ont été principalement dues à des décisions d'allocation d'actifs de clients dans les fonds GAM Systematic Core Macro et GAM Systematic Multi Strategy.

Les investissements alternatifs et la performance absolue sont restés stables.

Mouvements des encours (milliards CHF)

Performance

Au 31 mars 2021, 40% et 92% des encours de l'activité de gestion d'actifs ont surperformé leurs indices de référence respectifs sur trois et cinq ans, contre 23% et 70% à fin décembre 2020. Qui plus est, respectivement 37% et 70% des encours ont surperformé leur groupe de pairs Morningstar3 sur les périodes de trois et cinq ans, contre 56% et 61%.

Nos stratégies d'investissement en actions ont enregistré de solides performances, avec 63% des encours surperformant leurs indices de référence sur 3 ans et 87% sur 5 ans, et de nombreuses stratégies sont dans le premier quartile ou premier décile de leurs groupes de pairs Morningstar3 sur les différentes périodes. Nos stratégies obligataires ont enregistré de bonnes performances depuis le début de l'année, puisque 98% des encours surperforment leur indice de référence sur 5 ans.

Private Labelling

Au 31 mars 2021, les encours de la division Private Labelling s'élevaient à 89,0 milliards de francs suisses1, et sont donc en augmentation par rapport aux 86,1 milliards de francs suisses comptabilisés au 31 décembre 2020. A la collecte nette de 0,5 milliard de francs suisses, provenant principalement de clients existants, se sont ajoutés des mouvements nets positifs de change et de marché à hauteur de 2,4 milliards de francs suisses.

Mouvements des encours (milliards CHF)

Comme annoncé le 26 janvier 2021, un client de notre division Private Labelling nous a informés du fait qu'il allait transférer ses avoirs chez un autre prestataire, dans le cadre d'une relation stratégique plus large avec ce dernier. Au 31 mars 2021, les encours concernés s'élevaient à 20,0 milliards de francs suisses. La majeure partie des actifs seront transférés au second semestre 2021. Ils représentent environ 5 millions de francs suisses de revenus annuels.

Investissement durable

Lancement réussi de la stratégie GAM Sustainable Local Emerging Bond avec 277 millions de francs suisses d'encours

Publication du « Stewardship Report » avec des niveaux de transparence accrus

GAM a reçu la certification d'entreprise CarbonNeutral®

Lancement prévu d'une nouvelle stratégie d'obligations climatiques au deuxième trimestre de cette année

Plusieurs fonds GAM récompensés lors des Refinitiv Lipper Fund Awards 2021 pour la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Autriche, l'Europe, la France et les pays nordiques

Les Refinitiv Lipper Fund Awards récompensent la surperformance régulière de fonds et de sociétés de gestion

Les fonds de GAM récompensés sont: GAM Star Credit Opportunities, GAM Star Alpha Technology, GAM Swiss Small & Mid Cap Equities, GAM Swiss Equities

Réorientation des capacités en matière de gestion systématique dans le cadre de la stratégie axée sur l'efficacité, la transparence et la croissance

L'accent sera désormais mis sur GAM Systematic Core Macro et GAM Systematic Alternative Risk Premia

La migration de la stratégie Alternative Risk Premia vers la nouvelle plateforme SimCorp était déjà programmée, la stratégie Core Macro sera également transférée vers la plateforme

Cette réorientation nous permettra, entre autres, de fournir des versions durables des stratégies dans le cadre de notre stratégie globale en matière de développement durable

La mise en oeuvre de SimCorp est en bonne voie

La mise en place de SimCorp, une nouvelle plateforme basée sur le cloud, est au coeur du plan d'efficacité de GAM

Tous les portefeuilles actions ont désormais été transférés sur la nouvelle plateforme

D'ici la fin de l'année 2021, tous nos portefeuilles d'investissement seront sur la plateforme, clé de voûte sur laquelle s'appuieront nos opérations et qui nous permettra d'enrichir notre offre de service et de reporting pour nos clients

Programme d'efficacité

Des gains liés au plan d'efficacité devraient générer 15 millions de francs suisses d'économies supplémentaires sur les frais fixes de personnel et les frais généraux et administratifs, pour l'exercice 2021

Nos prévisions restent inchangées

Liquidation de GAM Greensill Supply Chain Finance Fund

Tous les clients recevront leurs investissements en fonction de l'arrivée à échéance des titres sous-jacents, et ce de manière ordonnée.

A ce jour, les investisseurs ont reçu 70% de leurs actifs totaux (au 5 mars 2021), et le solde des paiements sera distribué à mesure de l'arrivée à échéance des titres sous-jacents, au cours des neuf prochains mois

Le fonds est une stratégie exclusivement investment grade, qui bénéficie de l'obligation de paiement de la part de sociétés multinationales mondialement reconnues. Il a continué de recevoir, dans les délais impartis, tous les remboursements à échéance des obligations dans lesquelles il est investi

Les revenus de GAM issus de ce fonds étaient de l'ordre de 1 million de francs suisses par an. A compter du 2 mars 2021, GAM (Luxembourg) S.A, en tant que Société de gestion alternative désignée, renonce à ses frais de gestion sur ce fonds

Perspectives

Malgré la volatilité persistante du marché, qui peut avoir une incidence sur la demande des clients, GAM estime être bien placée pour aider ses clients à traverser cette période difficile en leur proposant une gamme diversifiée de produits et de solutions gérés activement, en s'appuyant sur son réseau mondial de distribution. GAM estime que son modèle opérationnel évolutif et simplifié lui permettra de saisir efficacement les opportunités de croissance, tout en restant attentif aux risques dans un contexte de rapide évolution du marché. Les arguments en faveur de la gestion active restent solides face à la volatilité persistante des marchés et nous nous attendons à ce que l'engagement des clients reste toujours constructif au cours des prochains mois.

1 Dont 20,0 milliards de francs suisses d'encours correspondant au rachat d'un client, annoncé le 26 janvier 2021. La majeure partie des encours devrait être transférée au cours du second semestre 2021.

2 Fonds GAM Greensill Supply Chain Finance SCSp, dont GAM a annoncé la liquidation le 2 mars 2021.

3 La comparaison des groupes de pairs repose sur la classification sectorielle « standard » de Morningstar Direct. Les références des classes d'actions dans Morningstar ont été établies de manière à saisir la classe d'actions de capitalisation institutionnelle la plus ancienne, pour chaque fonds d'un groupe de pairs donné.

