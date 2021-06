23 juin 2021

GAM élargit son équipe Disruptive Growth avec le recrutement de deux analystes

GAM Investments a annoncé aujourd'hui les recrutements de Wendy Chen et de Pieran Maru, respectivement en tant qu'Analyste Senior et Analyste, au sein de l'équipe Disruptive Growth dirigée par Mark Hawtin.

Les nominations de Wendy et Pieran vont permettre d'accroître et approfondir le travail de recherche sur les stratégies Disruptive Growth et Alpha Technology, lesquelles constituent une priorité pour la société. Ces nouveaux recrutements permettront également à l'équipe d'élargir sa couverture et de continuer à identifier les entreprises qui innovent avec force et modifient profondément notre façon de vivre et de travailler.

Wendy rejoindra GAM en août ; elle vient de Welight Capital, le family office de l'un des associés fondateurs de Tencent, où elle était analyste en investissement pour le secteur Internet mondial, qu'elle couvrira également chez GAM. Wendy est une passionnée de technologie ; elle apporte une solide expérience de cinq années en tant qu'associée chez Goldman Sachs, où elle s'est concentrée sur la recherche actions dans le secteur du divertissement en ligne en Chine. Elle dispose en outre d'une connaissance locale approfondie du marché chinois. Wendy est titulaire d'une licence en économie et en droit de l'Université de Pékin et d'une maîtrise en finances internationales et en relations internationales de l'Université John Hopkins. Elle est basée à Hong Kong.

Pieran rejoint l'équipe après cinq années passées au sein du service de la conformité de GAM. Il apporte une connaissance approfondie du codage, qui sera très précieuse à présent que l'équipe va continuer d'automatiser davantage son processus de recherche et de construction de portefeuille. Il couvrira les valeurs des secteurs logiciel et matériel pour le compte des stratégies. Titulaire d'une licence en sciences des matériaux de l'Université d'Oxford, il est basé à Londres.

Ces nominations coïncident avec le départ d'Amanda Lyons, qui quitte la société pour relever un nouveau défi professionnel.

Mark Hawtin, Investment Director, Disruptive Growth de GAM, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Wendy et Pieran dans notre équipe. Ces nominations constituent une étape importante dans la dynamique d'expansion de notre plateforme de recherche et d'amélioration de l'univers de couverture, puisque nous couvrons davantage de secteurs du marché dans une optique disruptive. Wendy et Pieran apportent chacun une expertise et des connaissances qui seront extrêmement précieuses pour continuer à répondre aux besoins de nos clients. Avec Pieran, nous comptons désormais parmi nous l'un des plus brillants spécialistes du secteur.

Nous souhaitons à Amanda beaucoup de succès dans la suite de son parcours. Elle a été un membre dévoué et talentueux de l'équipe ces dix dernières années et elle quitte l'entreprise avec nos remerciements et nos meilleurs vœux pour la suite. »

