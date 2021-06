22 juin 2021

GAM renforce son équipe à Singapour avec la nomination de Nicholas Tan

GAM Investments a annoncé aujourd'hui la nomination de Nicholas Tan en tant que Directeur Associé. Nicholas est basé à Singapour et sera rattaché à Terence Bong, Responsable du bureau de Singapour.

Dans cette nouvelle fonction, Nicholas sera responsable du développement commercial et des relations avec les clients à Singapour et dans la région de l'Asie du Sud-Est. Sa nomination, qui vient renforcer la présence locale de GAM, suit de peu celle de Terence Bong et l'ouverture d'un bureau à Singapour.

Nicholas rejoint GAM après avoir travaillé trois ans chez Capital International, au sein de l'équipe du développement commercial, en se concentrant sur les intermédiaires financiers à Singapour et en Asie du Sud-Est. Auparavant, Nicholas était associé au développement commercial auprès des intermédiaires chez Nikko Asset Management Asia, où il était chargé des services destinés aux banques privées. Il a débuté sa carrière en 2012 au sein de Dawe Holdings Pte, un family office multi-actifs et est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Université nationale de Singapour et du titre de CFA.

Rossen Djounov, Responsable de la région Asie Pacifique, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Nicholas dans notre équipe de Singapour en pleine expansion. Il apporte une expérience et une connaissance approfondies du marché des intermédiaires à Singapour et sa nomination contribuera à la croissance de GAM en Asie. Nicholas sera un atout important pour l'équipe, alors que nous cherchons à assurer le leadership en matière d'investissement ainsi que l'innovation et la réflexion durable, afin de protéger et d'améliorer l'avenir financier de nos clients. »

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Relations avec les médias de GAM :

Zürich: +41 (58) 426 31 36

Retrouvez-nous sur : www.gam.com

Suivez-nous sur : Twitter et LinkedIn

A propos de GAM

GAM est une des principales entreprises de gestion d'actifs indépendantes. La société fournit des solutions et des produits d'investissement actifs à une clientèle composée d'institutions, d'intermédiaires financiers et d'investisseurs privés. A son activité de base dans le domaine des placements s'ajoutent des services de private labelling, qui englobent des services à l'intention de gestionnaires d'actifs tiers. Au jeudi 31 décembre 2020, GAM employait 701 personnes (ETP) dans 14 pays, avec des centres d'investissement à Londres, Cambridge, Zurich, Hong Kong, New York, Milan et Lugano. Les gérants bénéficient de l'appui d'un vaste réseau de distribution mondial. GAM, qui a son siège à Zurich, est cotée à la SIX Swiss Exchange sous le symbole « GAM ». Les actifs sous gestion du Groupe s'élevaient à 124,5 milliards de francs suisses (132,3 milliards de dollars américains) au 31 mars 2021.

Informations juridiques importantes

Les informations figurant dans le présent document sont fournies uniquement à titre d'information et ne constituent pas un conseil en investissement. Les opinions et les évaluations figurant dans ce document reflètent le point de vue de GAM dans l'environnement économique actuel, et peuvent évoluer. Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. La performance passée ne constitue pas un indicateur de l'évolution actuelle ou future. Il n'y a aucune garantie que les objectifs seront atteints.