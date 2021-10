1 Octobre 2021

GAM nomme Mary Murphy à la tête des relations internationales avec les consultants

GAM Investments annonce ce jour l'affectation de Mary Murphy au nouveau poste de Responsable des relations internationales avec les consultants (Head of Global Consultant Relations). Mary sera rattachée à Jill Barber, Directrice mondiale des solutions institutionnelles (Global Head of Institutional Solutions) et sera chargée des relations stratégiques avec les consultants britanniques et internationaux pour couvrir notre gamme complète de capacités d'investissement, GAM visant à développer ses activités grâce à ce réseau.

Par le passé, Mary était responsable des relations avec les consultants de certains des investissements stratégiques les plus importants chez BlackRock. Forte d'une carrière de 15 ans dans le secteur, Mary était Directrice client des affaires institutionnelles britanniques chez GAM jusqu'à 2016 et a occupé de nombreux postes dans d'autres firmes de gestion d'actifs.

Jill Barber, Global Head of Institutional Solutions: « Je suis enchantée du retour de Mary chez GAM à ce poste essentiel. La croissance continue de nos activités institutionnelles est pour nous une priorité stratégique clé. Mary apporte à ce poste la richesse de ses connaissances et son expérience des relations avec les consultants. Conjointement à nos équipes de distribution régionales, je suis convaincue qu'elle saura élargir et approfondir nos relations avec les consultants afin de mieux répondre aux besoins de notre clientèle en pleine expansion. »

Mary Murphy, Head of Global Consultant Relations, a déclaré « Je suis très heureuse de revenir chez GAM à ce poste pour soutenir la firme dans cette nouvelle phase de sa stratégie de croissance. Je suis impatiente d'apporter à nos clients ce que GAM fait de mieux. »

Retrouvez-nous sur : www.gam.com

À propos de GAM

GAM est une des principales entreprises de gestion d'actifs indépendantes. La société fournit des solutions et des produits d'investissement actifs à une clientèle composée d'institutions, d'intermédiaires financiers et d'investisseurs privés. À son activité de base dans le domaine des placements s'ajoutent des services de private labelling, qui englobent des services à l'intention de gestionnaires d'actifs tiers. Au mercredi 30 juin 2021, GAM employait 652 personnes (ETP) dans 15 pays, avec des centres d'investissement à Londres, Cambridge, Zurich, Hong Kong, New York, Milan et Lugano. Les gérants bénéficient de l'appui d'un vaste réseau de distribution mondial. GAM, qui a son siège à Zurich, est cotée à la SIX Swiss Exchange sous le symbole « GAM ». Au 30 juin 2021, les actifs sous gestion du Groupe s'élevaient à 126,0 milliards de francs suisses1 (136,3 milliards de dollars américains).

1 Dont 22,8 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion (au 30 juin 2021) correspondant au rachat d'un client, annoncé le 26 janvier 2021. La majeure partie des actifs sous gestion devrait être transférée au cours du second semestre 2021.

Informations juridiques importantes

Les informations figurant dans le présent document sont fournies uniquement à titre d'information et ne constituent pas un conseil en investissement. Les opinions et les évaluations figurant dans ce document reflètent le point de vue de GAM dans l'environnement économique actuel, et peuvent évoluer. Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. La performance passée ne constitue pas un indicateur de l'évolution actuelle ou future. Tous les investissements financiers comportent une part de risque. Par conséquent, la valeur de l'investissement et les revenus qui en découlent peuvent varier et le montant initialement investi ne peut être garanti. Rien ne garantit la réalisation des projections. Les allocations et les positions sont susceptibles d'être modifiées.