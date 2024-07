Gam Holding AG est une société holding du groupe GAM basée en Suisse. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société opère dans le domaine de la gestion d'actifs axée sur des stratégies d'investissement actives. Elle fournit des solutions et des produits d'investissement actif aux institutions, aux intermédiaires financiers et aux investisseurs privés. L'activité principale d'investissement est complétée par des services de labellisation privée, qui comprennent des services de société de gestion et d'autres services de soutien à des institutions tierces. Gam Holding AG emploie des personnes dans 14 pays, avec des centres d'investissement à Zurich, Lugano, Milan, Londres, Cambridge, New York et Hong Kong. Les équipes d'investissement sont soutenues par des équipes de gestion des risques, des équipes juridiques, des équipes de conformité et des équipes en contact avec la clientèle. L'absence de "style maison" ou d'approche "d'investissement par comité" permet à ses gestionnaires d'investissement de développer des points de vue indépendants sur le marché et de réaliser pleinement le potentiel inhérent à leurs portefeuilles au sein du cadre de risque centralisé de la société. La société sert des clients dans le monde entier.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds