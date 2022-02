GAM panse son hémorragie en 2021

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs en difficultés GAM a continué à réduire les dégâts l'année dernière, mais les actionnaires devront se passer une nouvelle fois de dividende et la direction de bonus.

Le groupe a ramené sa perte nette à 23,3 millions de francs suisses, après une lourde perte de 388,4 millions en 2020 qui avait été plombée par d'importants correctifs de valeur. GAM dépasse ainsi ses propres projections, le groupe ayant tablé mi-janvier sur un résultat net d'environ -30 millions.

Au niveau opérationnel, la perte a également été réduite à 9,6 millions de francs suisses, contre -14,9 millions l'exercice précédent, a annoncé la société jeudi dans un communiqué. Ce montant correspond peu ou prou aux -10 millions précédemment anticipés.

GAM continue cependant de souffrir d'importantes sorties d'argent. Dans l'activité Investment Management, les reflux nets ont atteint 4,4 milliards et dans Fund Management Services 20,5 milliards, en raison notamment du départ "d'un important client" non identifié. Du coup, les avoirs sous gestion ont fondu fin décembre à 100 milliards, contre 122 milliards un an plus tôt.

Au niveau des coûts, l'établissement s'est félicité d'avoir réalisé comme prévu des économies de 15,5 millions de francs suisses. Depuis 2018, il a ainsi réduit ses dépenses de 37%.

"Pour GAM, l'année 2021 a été décisive grâce aux progrès stratégiques", a estimé le directeur général Peter Sanderson. Ce dernier s'attend à un "intérêt accru" pour les stratégies et solutions d'investissement proposées par le groupe.

Les actionnaires devront, eux, renoncer une nouvelle fois à leur dividende. GAM promet cependant que l'objectif est bien de reverser "au moins" 50% du bénéfice net aux détenteurs de parts. La direction devra quant à elle renoncer, pour la troisième année consécutive, à ses bonus.

A l'horizon 2024, GAM ambitionne d'inscrire un bénéfice ajusté avant impôts d'au moins 50 millions de francs suisses, une marge opérationnelle ajustée entre 20% et 30% et un taux de rétribution de 45% à 50%.

