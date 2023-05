GAM rejette l'offre de Taure

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs zurichois GAM rejette l'offre de l'entrepreneur Marco Garzetti et estime que celle de Liontrust est meilleure.

Vendredi soir, GAM a confirmé que l'offre de Taure avait déjà été rejetée le 3 mai dernier. La société a estime que celle-ci sous-évaluait sensiblement GAM. Taure proposait au total 65 millions pour investir dans GAM, voulait assainir la société et la maintenir comme entreprise indépendante cotée à la Bourse suisse. Le britannique Liontrust prévoit lui de démanteler GAM.

Le 4 mai dernier, Liontrust a présenté une offre de rachat de GAM. Le britannique offre 0,0589 de ses propres a actions pour une action GAM, ce qui valorise la société zurichoise à environ 107 millions de francs suisses.

Un groupe d'investisseurs autour de NewGAMe/Bruellan, proche de l'entrepreneur Xavier Niel (Salt) a déposé un opposition à l'offre de Liontrust devant la Commission des reprises (Copa). Ce groupe a par ailleurs augmenté sa participation dans GAM à plus de 10% contre 8,4% auparavant.

De son côté, le conseil d'administration de GAM maintient sa ligne et il continue de recommander l'acceptation de l'offre de Liontrust, dont la valeur est plus élevée. L'offre de Taure n'est pas réalisable et n'écarte pas les risques liés au maintien de GAM comme entreprise indépendante.

