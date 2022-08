GAM s'enfonce dans le rouge au premier semestre et change de CFO

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs GAM a comme attendu bouclé le premier semestre 2022 dans le rouge vif. Le groupe zurichois justifie l'essentiel des sorties de capitaux par des "mouvements de marché négatifs" et des effets de change. Dans la foulée, il a désigné avec effet immédiat une nouvelle directrice financière (CFO).

La masse sous gestion (AuM) s'est contractée de 16,7% par rapport au bouclement de 2021 à 83,2 milliards de francs suisses. Les reflux nets se montent désormais à 1,1 milliard dans la division Investment management et de 2,5 milliards dans Fund management services, précise GAM mercredi dans un communiqué.

Les revenus issus des commissions se sont détériorés de plus d'un quart en glissement annuel à 93,5 millions de francs suisses. Malgré un coup de rabot de 9% dans les charges d'exploitation, ramenées à 109,5 millions, le résultat avant impôts a glissé dans le rouge de 15,4 millions, contre un gain de 0,8 million un an plus tôt. La marge afférente s'est inscrite à -17,1%, après 3,6% au premier semestre 2021.

La perte est ressortie à 275,2 (2,7) millions, essentiellement en raison d'un effet comptable IFRS attribué à l'acquisition de GAM par Julius Bär en 2005.

Conditions de marché "extraordinaires"

La performance semestrielle du groupe a été "résiliente si l'on considère les conditions économiques et géopolitiques extraordinaires" pendant la période sous revue, a déclaré le directeur général (CEO) de GAM Investments, Peter Sanderson, cité dans le communiqué. Pour la suite des opérations, la direction dit s'attendre à ce que les marchés restent volatiles et les clients prudents, sans plus de précisions.

Sur l'ensemble de l'exercice en cours, les charges d'exploitation devraient être inférieures d'environ 20 millions de francs suisses à celles enregistrées en 2021, et le groupe anticipe pour 2023 une nouvelle réductions de coûts d'au moins 20 millions, à la faveur de l'accélération de mesures destinées à améliorer l'efficience.

Au vu des conditions actuelles, GAM considère que la réalisation de ses objectifs financiers constitue un défi majeur et envisage de faire le point à la lumière de l'évolution du marché d'ici la fin de l'année. A ce jour, l'entreprise vise un bénéfice avant impôts de 100 millions de francs suisses assorti d'une marge de correspondante de 30%.

Dans la foulée, GAM a annoncé dans un communiqué distinct la confirmation avec effet immédiat de Sally Orton au poste de directrice financière (CFO), une fonction que cette dernière exerçait déjà à titre intérimaire depuis mai dernier suite à la décision du titulaire Richard McNamara de quitter l'entreprise vers la fin de l'année.

La nouvelle membre de la direction générale du groupe jouit de plus d'un quart de siècle d'expérience dans le secteur financier, dont plus de 15 ans dans la révision auprès des cabinets KPMG, PwC et EY, où elle s'est spécialisée dans l'audit et le conseil notamment pour les établissements bancaires.

buc/jh/rq