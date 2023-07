Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs GAM, qui cherche à concrétiser sa reprise par son homologue britannique Liontrust, a lancé lundi un avertissement sur ses résultats semestriels. Alors que la masse sous gestion (AuM) est restée "relativement stable", la perte opérationnelle s'est encore creusée par rapport aux six premiers mois de 2022.

Le groupe zurichois anticipe un déficit sous-jacent avant impôts d'environ 23 millions de francs suisses, à comparer au débours de 15,4 millions essuyé un an plus tôt. Au 30 juin, les AuM totalisaient 68 milliards (21,9 milliards pour Investment Management et 46,1 milliards pour Fund Management Services), contre 75 milliards au bouclement de l'exercice précédent.

"Au cours du premier semestre 2023, nous nous sommes concentrés sur la mise en oeuvre d'une solution stratégique visant à assurer la stabilité et la confiance de toutes nos parties prenantes", a déclaré le président du conseil d'administration de GAM David Jacob, cité dans un communiqué. Et de souligner le soutien de son principal actionnaire Silchester à l'offre publique d'achat (OPA) soumise par Liontrust, "la seule disponible pour nos actionnaires".

Ce nouvel appel aux propriétaires de l'entreprise intervient quelques jours à peine après celui lancé par Liontrust, qui les appelait à servir leurs titres dans le cadre d'une proposition qualifiée de "bonne et équitable". Dans une lettre ouverte, John Ions, directeur général (CEO) du gérant britannique affirmait qu'il était "minuit moins une" pour les actionnaires de GAM.

Ces derniers ont une nouvelle fois été priés d'adhérer à l'offre, cette fois par le président du conseil d'administration, qui indique leur avoir écrit "pour leur expliquer l'importance d'accepter l'offre de Liontrust et d'apporter leurs actions". Cette dernière a débuté le 28 juin et devrait s'achever le 25 juillet.

La publication des résultats détaillés de l'ancienne unité de Julius Bär est prévue pour le 3 août prochain.

buc/ck