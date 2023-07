Genève (awp) - Le groupe d'investisseurs Bruellan et NewGAMe s'oppose toujours à la reprise de GAM Holding par le britannique Liontrust. Dans une lettre publiée mardi, il critique vivement la vente de FMS, qui rapproche GAM de sa reprise par Liontrust.

Cette opération constitue un autre exemple de mauvaise direction et de la mentalité de ventes de panique chez GAM, selon le groupe autour de l'investisseur fran4ais Xavier Niel. L'acheteur Carne reprend 36,4 milliards d'actifs avec cette opération, la masse sous gestion de FMS à fin mars, moins les pertes annoncées par des clients. Le prix de vente de 2,25 million d'auro pour les affaires luxembourgeoises et de 0,5 million de francs suisses pour les affaires suisses représente ainsi 0,008% de la masse sous gestion, ce que le groupe d'actionnaires qualifie de "nul".

Le groupe reste convaincu que le prix offert par Liontrust est beaucoup trop bas et que GAM vaudrait, en cas de succès d'un turnaround, trois à cinq fois cette valeur. Afin de réaliser le turnaround de GAM, le groupe, associé à Rock Investments, a proposé début juin de nouveaux candidats pour le conseil d'administration dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire. Ceux-ci s'attaqueront au problème et remettront GAM sur la voie de la croissance, affirme le groupe.

La priorité du conseil d'administration proposé par le groupe sera d'émettre un convertible de 25 millions de francs suisses sur une durée de 5 ans. Les bonds pourront être convertis en au maximum 31,25 millions de nouvelles actions GAM. Par ailleurs, il faut faire en sorte que les actifs sous gestion et les employés clés (dont les gestionnaires de fonds) soient conservés au sein de l'entreprise. Tout cela ne sera possible que si Bruellan et NewGAMe font accepter leurs exigences lors de l'assemblée générale extraordinaire d'août prochain.

