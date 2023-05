GAM: un groupe d'investisseurs attaque la décision de la Copa

Zurich (awp) - Un groupe d'actionnaires de GAM, constitué notamment de Newgame et Bruellan, attaque la décision de la Commission des OPA (Copa) d'autoriser la reprise du gestionnaire d'actifs en difficulté par son concurrent britannique Liontrust. Les investisseurs exigent le retrait d'une clause qui permettrait à Liontrust de retirer son offre en cas d'échec de la vente d'une activité de GAM. Rock Investment SAS a également déposé un recours.

Le groupe d'actionnaires réunissant Newgame et Bruellan - représentant les intérêts de l'homme d'affaires français Xavier Niel et du gestionnaire de patrimoine genevois Bruellan - ainsi que Rock Investment SAS et The Phoenix Insurance Company détient 8,4% de GAM. Ils estiment que la clause en question favorise inutilement Liontrust, selon un communiqué publié mercredi. Elle permettrait en effet au britannique de se retirer si la vente de l'unité de services de gestion de fonds (FMS) échouait.

"La condition permettrait à Liontrust de tirer un profit en cas de succès de la cession tout en échappant aux conséquences dans le cas contraire, à la différence des autres actionnaires qui les supporteraient intégralement", reproche Newgame. La clause n'est en outre pas conforme au droit suisse des OPA car rédigée de manière trop vague, l'interprétation des conditions de son exercice étant du ressort de GAM et Liontrust, considèrent les actionnaires.

