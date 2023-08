(Alliance News) - Les actions à Londres sont en hausse, les investisseurs ayant été encouragés par une série de résultats "stupéfiants" de Nvidia après la clôture à New York.

Le fabricant de puces a fait état d'un chiffre d'affaires "record" lors de la publication de ses résultats très attendus du deuxième trimestre, les ventes et les bénéfices ayant dépassé les prévisions du marché.

La société basée à Santa Clara, en Californie, s'est engagée à poursuivre sa croissance et a annoncé qu'elle rachèterait 25 milliards de dollars de ses actions.

Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank, a qualifié les résultats de "stupéfiants".

"Nvidia ne s'inquiète pas et ne s'inquiétera pas de l'effondrement de la demande de puces à l'échelle du secteur, grâce à une hausse décente de la demande de processeurs d'IA dans les centres de données. La magie opère pour Nvidia", a-t-elle déclaré.

Il est toutefois probable que la prudence reste de mise dans les échanges de la journée. Les investisseurs attendront des nouvelles de Jackson Hole, où les banquiers centraux se réuniront alors que le symposium débutera plus tard dans la journée de jeudi.

"Jackson Hole a déjà servi de plateforme pour l'annonce préalable de décisions importantes en matière de politique monétaire. Par conséquent, l'événement de cette semaine revêt une certaine importance pour les marchés", a expliqué Stephen Innes de SPI Asset Management.

Dans les premières nouvelles concernant les entreprises britanniques, Intertek a annoncé une acquisition. Liontrust Asset Management a déclaré que son offre pour GAM, cotée à Zurich, allait probablement être déclarée comme un échec. Le recruteur Hays a annoncé des honoraires annuels records ainsi qu'un changement de direction.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 45,6 points, soit 0,6 %, à 7 366,13

Hang Seng : en hausse de 2,2% à 18 238,90

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,9% à 32 287,21

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,5% à 7 182,10

DJIA : clôture en hausse de 184,15 points, soit 0,5%, à 34 472,98

S&P 500 : clôture en hausse de 48,46 points, soit 1,1%, à 4 436,01

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 215,16 points, soit 1,6%, à 13 721,03

EUR : en hausse à 1,0870 USD (1,0850 USD)

GBP : hausse à 1,2724 USD (1,2698 USD)

USD : hausse à 145,20 JPY (144,66 JPY)

OR : en hausse à 1 921,86 USD l'once (1 916,27 USD)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 83,13 USD le baril (83,28 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

États-Unis Symposium de politique économique de Jackson Hole

11:00 BST Royaume-Uni Enquête CBI sur le commerce de détail

08:30 EDT Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago (États-Unis)

08:30 EDT Rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance chômage aux États-Unis

16:30 EDT Détentions des banques centrales étrangères aux Etats-Unis

16:30 EDT Emprunts de la fenêtre d'escompte fédérale américaine

Les douanes chinoises ont suspendu les importations de tous les "produits aquatiques" en provenance du Japon en raison du déversement des eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique. "L'Administration générale des douanes a décidé de suspendre complètement l'importation de produits aquatiques originaires du Japon à partir du 24 août 2023, y compris les animaux aquatiques comestibles, afin de prévenir les risques de contamination radioactive causés par le rejet des eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima dans la mer, de protéger la santé des consommateurs chinois et de garantir la sécurité des aliments importés.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Credit Suisse relève Pennon Group à 'outperform' (neutre) - objectif de prix 760 (900) pence

SOCIÉTÉS - FTSE 100

Intertek a déclaré avoir acquis PlayerLync Holdings, une plateforme basée sur le logiciel en tant que service qui combine l'apprentissage mobile, le soutien opérationnel et la conformité, la gestion de contenu et l'engagement des personnes. PlayerLync rejoindra l'activité People Assurance d'Intertek. Elle emploie 35 personnes et a généré 6,1 millions de livres sterling en 2022. Intertek n'a fourni aucun détail financier.

ENTREPRISES - FTSE 250

Liontrust Asset Management a déclaré que son offre pour GAM Holding sera probablement déclarée infructueuse le 29 août. Le gestionnaire d'actifs a déclaré qu'un total de 53,3 millions d'actions ont été offertes, soit environ 33 % de GAM, ce qui est inférieur au niveau minimum d'acceptation. En outre, Liontrust s'attend à une charge exceptionnelle de 11 millions de livres sterling liée à l'offre. "Nous sommes déçus de ne pas avoir obtenu le soutien de la majorité des actionnaires de GAM et nous sommes reconnaissants aux actionnaires de GAM et de Liontrust qui ont soutenu notre offre", a déclaré John Ions, directeur général de Liontrust. Les tentatives de Liontrust d'acquérir GAM n'ont pas fait l'unanimité. L'opposition la plus farouche au rachat de GAM par Liontrust vient du milliardaire français des télécommunications Xavier Niel, par l'intermédiaire de NewGAMe SA. NewGAMe est contrôlée par Rock Investment, elle-même détenue par NJJ Holding, la société holding personnelle de Niel. NewGAMe, ainsi que le gestionnaire de fortune genevois Bruellan, ont déclaré en mai que l'offre de Liontrust sous-évaluait GAM.

La société de recrutement Hays a annoncé des honoraires "records" pour son exercice clos le 30 juin. Les honoraires nets ont augmenté de 8,8 % pour atteindre 1,29 milliard de livres sterling, contre 1,19 milliard de livres sterling l'année précédente, soit une hausse de 6 % à périmètre constant. Cette hausse est due à la bonne performance de Temp, bien que Perm ait également connu une croissance modeste. "La croissance a été stimulée par nos actions visant à augmenter les marges d'honoraires, soutenues par les effets positifs de l'inflation des salaires au niveau mondial, ce qui a compensé la baisse des volumes due au durcissement des marchés de l'intérim tout au long de l'année", a expliqué l'entreprise. Le bénéfice avant impôt a chuté de 6,0 %, passant de 204,3 millions de livres sterling à 192,1 millions de livres sterling. La société a proposé une augmentation de 5 % des dividendes de base à 3,00 pence, ainsi qu'un paiement spécial supplémentaire de 2,24 pence. En outre, la société a annoncé que Dirk Hahn, membre du conseil d'administration, deviendrait son nouveau directeur général à partir de vendredi prochain. M. Hahn est actuellement directeur général de l'Allemagne et de l'Europe continentale, du Moyen-Orient et de l'Afrique.

AUTRES ENTREPRISES

Le groupe AIA a annoncé une hausse de ses bénéfices pour le premier semestre 2023, grâce à des investissements rentables. La société d'assurance et de financement basée à Hong Kong a enregistré un bénéfice net semestriel de 2,26 milliards USD, soit un bond de 46 % par rapport aux 1,66 milliard USD enregistrés l'année précédente. Le chiffre d'affaires de l'assurance a légèrement augmenté, passant de 8,24 milliards USD à 8,35 milliards USD. La société a notamment enregistré un rendement des investissements de 7,41 milliards de dollars, contre une perte de 28,04 milliards de dollars l'année précédente.

AIA a déclaré un dividende intérimaire de 42,29 cents de Hong Kong par action, en hausse de 5,0 % par rapport aux 40,28 cents de l'année précédente.

