Zurich (awp) - Les actionnaires du britannique Liontrust ont approuvé vendredi en assemblée générale le rachat du gestionnaire d'actifs zurichois GAM. Le feu vert des détenteurs de parts permettra à la société londonienne d'émettre de nouvelles actions nécessaires à l'opération d'acquisition du groupe helvétique en difficultés.

Les propriétaires de parts ont voté à plus de 80% pour cette transaction, selon un communiqué de GAM publié vendredi.

Avec la vente annoncée fin juin de l'unité de services de gestion de fonds de tiers (FMS), déficitaire, à l'irlandais Carne Group, l'opération de rachat affiche de bons résultats dans la réalisation des conditions définies par Liontrust.

L'offre de Liontrust, à laquelle la direction et le conseil d'administration de GAM vont apporter leurs actions, a débuté le 28 juin et court jusqu'au 25 juillet. Le résultat de l'opération doit être annoncé le 31 juillet.

Le britannique propose 0,0589 action ordinaire propre d'une valeur nominale d'un penny pour chaque nominative de sa cible de rachat. L'offre vise les 159,2 millions de titres GAM en circulation et valorise la cible du rachat à 84 millions de francs suisses. La finalisation de la transaction est attendue au dernier trimestre 2023.

GAM tiendra pour sa part son assemblée générale extraordinaire le 25 août.

Plusieurs actionnaires s'opposent cependant à ce rachat, estimant qu'il sous-évalue GAM. Newgame et Bruellan, liés à Rock Investment et qui détiennent 9,2% du capital-actions de GAM, réclament ainsi un audit spécial. Ces actionnaires récalcitrants ne vont pas apporter leurs titres à l'offre et appellent les autres actionnaires à faire de même. Ils demandent aussi à destituer l'actuel conseil d'administration de GAM et à le remplacer par leurs propres candidats.

al/vj/buc