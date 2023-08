(Alliance News) - Liontrust Asset Management PLC a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que son offre d'achat de GAM Holding AG échoue, après avoir obtenu le soutien d'un tiers seulement des actionnaires de la société basée à Zurich.

La condition minimale d'acceptation de l'offre était d'un peu plus de 66 %, selon un document d'offre antérieur, de sorte que la société cotée au FTSE 250 n'a pas obtenu le soutien nécessaire.

Liontrust prévoit actuellement de déclarer l'échec de l'offre mardi prochain. Les actionnaires de GAM avaient jusqu'à mercredi de cette semaine pour apporter leurs actions.

Liontrust a annoncé en mai un accord portant sur l'ensemble des actions de GAM, évaluant alors la société à 107 millions de francs suisses, soit environ 96 millions de livres sterling. Liontrust a déclaré que l'offre équivalait à 0,67 CHF par action. Les actionnaires de GAM détiendraient un peu moins de 13 % du capital de la société élargie.

Les actions de GAM ont clôturé en baisse de 6,6 % à 0,45 CHF chacune à Zurich mercredi. Sa capitalisation boursière est de 71,6 millions de francs suisses.

Le directeur général de Liontrust, John Ions, a déclaré : "Liontrust a fait une offre complète et équitable pour GAM, qui reflétait la réalité financière de l'entreprise et aurait fourni une solution certaine et durable. Tout au long de ce processus, Liontrust a cherché à créer une stabilité financière et d'entreprise pour GAM et à agir dans le meilleur intérêt de ses actionnaires, de ses clients et de ses employés. Nous avons toujours pensé que l'offre et la stratégie de Liontrust visant à assurer la croissance du groupe combiné constituaient le meilleur moyen d'y parvenir.

"Nous sommes déçus de ne pas avoir obtenu le soutien de la majorité des actionnaires de GAM et nous sommes reconnaissants aux actionnaires de GAM et de Liontrust qui ont soutenu notre offre. Nous remercions également tous les employés de GAM qui ont travaillé d'arrache-pied pour que notre offre aboutisse. Nous espérons que GAM sera en mesure d'obtenir un résultat positif pour l'entreprise".

L'opposition la plus farouche au rachat de GAM par Liontrust est venue du milliardaire français des télécommunications Xavier Niel, par l'intermédiaire de NewGAMe SA. NewGAMe est contrôlée par Rock Investment, elle-même détenue par NJJ Holding, la société holding personnelle de Niel. NewGAMe, ainsi que le gestionnaire de fortune Bruellan, basé à Genève, ont déclaré en mai que l'offre de Liontrust sous-évaluait GAM.

NewGAMe et Bruellan, qui détiennent 9,6 % de GAM, ont annoncé une offre publique d'achat visant à acquérir 17,5 % supplémentaires de la société au prix de 0,55 CHF par action en numéraire.

L'opposition a parfois dégénéré en querelle entre Liontrust et NewGAMe. Mercredi, NewGAMe a déclaré que Liontrust devenait "plus désespéré de jour en jour".

Elle a également accusé M. Ions d'utiliser "des tactiques de plus en plus agressives qui sont à la limite de l'illégalité".

"Hier, John Ions, par l'intermédiaire de David Boyle, responsable du développement de Liontrust, a envoyé un courriel à un certain nombre d'actionnaires de GAM pour les inviter à s'entretenir avec John Seo, directeur général et cofondateur de Fermat Capital. Fermat Capital est un important gestionnaire externe de GAM. Dans son courriel, John Ions affirme que si NewGAMe finit par prendre le contrôle de GAM, Fermat envisagerait sérieusement de mettre fin à sa relation avec GAM, d'autant plus que John Seo ne ferait pas affaire avec des personnes "en qui il n'a pas confiance"", a déclaré NewGAMe dans un communiqué mercredi.

NewGAMe a déclaré que John Seo avait nié avoir écrit ces mots.

Liontrust estimait que les projets de NewGAM pour GAM étaient "si rhétoriques et si peu détaillés".

C'est maintenant vers NewGAMe et Bruellan que GAM, cotée à Zurich, va se tourner. GAM a entamé des "discussions constructives et productives" avec le groupe d'investisseurs dans l'espoir de sceller un financement provisoire à court terme.

Le président de GAM, David Jacob, a déclaré : "Le conseil d'administration de GAM reconnaît que la majorité de nos actionnaires n'ont pas trouvé l'offre de Liontrust convaincante. Je suis heureux que nous ayons entamé des discussions constructives et productives avec NewGAMe et que ces discussions se poursuivent rapidement".

Pour Liontrust, c'est un retour à la case départ. Elle a également indiqué qu'elle comptabiliserait 11 millions de livres sterling de coûts exceptionnels uniques en raison de l'échec de l'acquisition de GAM. Ces coûts proviendront en grande partie du financement de l'entreprise, des frais juridiques étendus et des services de comptabilité.

M. Ions a ajouté : "GAM offrait la possibilité d'accélérer la réalisation des objectifs stratégiques de Liontrust. Bien que ce résultat ne soit pas celui que nous souhaitions, notre stratégie ne changera pas, et nous continuerons à nous concentrer sur l'élargissement de la distribution et de la clientèle, la diversification de la gamme de produits, l'attraction de talents et l'amélioration de l'expérience de l'investisseur.

"La santé financière de Liontrust, la puissance de notre marque, l'excellence de nos équipes d'investissement et la force de nos services de vente et de marketing me rendent très confiant dans notre capacité à atteindre ces objectifs.

GAM a connu des difficultés ces dernières années, aggravées par les turbulences de la société de financement de la chaîne d'approvisionnement Greensill Capital. En mars 2021, GAM a fermé le fonds GAM Greensill Supply Chain Finance aux souscriptions et aux rachats.

Avant cela, elle a évincé Tim Haywood, ancien directeur des investissements et chef de l'unité commerciale, en février 2019, à la suite d'une enquête sur des fautes professionnelles.

En mars 2022, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a déclaré avoir infligé une amende de 9,1 millions de livres sterling à GAM International Management Ltd pour "ne pas avoir mené ses activités avec le soin et l'attention nécessaires" et ne pas avoir géré correctement les conflits d'intérêts.

