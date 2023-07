Zurich (awp) - Alors que le délai de l'offre de Liontrust sur GAM arrive à échéance le 25 juillet prochain, la société britannique presse les actionnaires du gestionnaire zurichois d'actifs en difficultés encore indécis de lui céder leurs titres. "Bonne et équitable" sa proposition reste la seule sur la table à offrir une solution viable pour l'ex-unité de de la banque Julius Bär.

"Il ne reste plus qu'une minute avant minuit pour l'avenir de GAM", écrit ainsi vendredi John Ions, le directeur général de Liontrust Asset Management dans une lettre ouverte. GAM, dont la capacité à poursuivre ses activités sans financement externe se trouve réduite, nécessite une importante restructuration pour renouer avec la rentabilité. L'offre de Liontrust fournit une solution durable pour GAM et ses actionnaires.

Rappelant avoir déjà fourni des liquidités à GAM, son concurrent britannique indique qu'il disposait à fin mars 2023 d'une trésorerie de 121 millions de livres (près de 135 millions de francs suisses) à laquelle la société zurichoise aura accès une fois la transaction finalisée. "Seul un gestionnaire d'actifs d'envergure comme Liontrust est en mesure de dégager les synergies nécessaires pour créer de la valeur pour les actionnaires", poursuit M. Ions.

Le plan visant à combiner les activités des deux entreprises réduit considérablement les risques liés à la réalisation des synergies requises et à la stratégie de croissance du groupe élargi. Il s'appuie sur une grande complémentarité des fonds, des catégories d'actifs, des styles d'investissement et de l'empreinte de distribution du groupe fusionné, dont le siège européen sera établi à Zurich.

Acquisitions précédentes réussies

Liontrust note en outre avoir réussi à acquérir des entreprises de gestion d'actifs et à les intégrer efficacement. Evoquant les quatre acquisitions opérées depuis fin mars 2017, le gestionnaire d'actifs d'outre-Manche observe que ses actifs sous gestion et conseils ont plus que quadruplé depuis (+354%) à 29,5 milliards de livres. Les revenus se sont en parallèle envolés de 51,6 millions à 230 millions de livres (+346%), tout comme le bénéfice avant impôts ajusté, lequel a plus que quintuplé dans le même temps à 87,1 millions.

En obtenant 14,5% du capital-actions de Liontrust, la part des actionnaires de GAM ne sera pas "diluée", mais investie "dans une entreprise hautement rentable et génératrice de cash présentant des marges de premier ordre dans le secteur", ajoute l'entreprise londonienne. Depuis 2017, ses dividendes sont passés de 15 à 72 pence par action, soit une augmentation de 380%, constate encore cette dernière.

L'acquisition proposée de GAM apportera une stabilité financière et d'entreprise qui est essentielle pour conserver les clients existants et en attirer de nouveaux, pour étendre la gamme des produits et services offerts par Liontrust. Liontrust veut s'affirmer comme une entreprise très ambitieuse et les actionnaires de GAM seront en mesure de partager les bénéfices de toute expansion mondiale au cours des prochaines années.

Deux actionnaires de GAM ont fait part de leur opposition à la vente. Newgame, entité contrôlée par le magnat des télécommunications Xavier Niel, et son allié, le gestionnaire de patrimoine Bruellan, proposent pour leur part un nouveau "scénario d'investissement". Newgame et Bruellan font notamment valoir qu'en cas de succès du rachat par Liontrust, les actionnaires de GAM ne contrôleraient que 12,5% de la nouvelle entité alors qu'ils contribueraient à 40% de la masse sous gestion.

Les actionnaires de GAM se réuniront en assemblée générale le 25 août prochain pour statuer sur l'offre de rachat de Liontrust, soutenue par le conseil d'administration ainsi que le plus important actionnaire de GAM, Silchester International Investors, dont la participation atteint environ 17,3%. La réunion se tiendra à la demande de l'actionnaire Rock Investment, contrôlé par M. Niel et lié à Newgame et Bruellan. Le 7 juillet, les actionnaires de Liontrust ont par ailleurs donné leur feu vert au rachat.

