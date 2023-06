Liontrust lancera fin juin son offre de rachat sur GAM

Zurich (awp) - Le gestionnaire de fonds londonien Liontrust a publié mardi le prospectus détaillant son offre publique d'échange visant à acquérir son homologue en difficultés GAM. La directrice financière a par ailleurs quitté le groupe zurichois.

Liontrust Asset Management propose 0,0589 action ordinaire Liontrust d'une valeur nominale de 0,01 livre pour chaque nominative de sa cible de rachat. L'offre court du 28 juin au 25 juillet et vise les 159,2 millions de titres GAM en circulation, a détaillé la société britannique dans le document. La période de l'opération pourra être étendue. En contrepartie, Liontrust devra émettre 9,4 millions de nouveaux titres.

Sur la base du cours moyen pondéré des actions Liontrust à la Bourse de Londres les 60 jours précédant la publication de l'annonce préalable, l'offre évalue chaque action GAM à 0,6723 franc.

Selon les calculs de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), cette offre valorise GAM à 107 millions de francs suisses ou 0,6723 franc par action, ce qui représente une décote de 16%.

Pour que l'offre aboutisse, Liontrust devra avoir reçu au terme de l'opération 66,7% du capital-actions entièrement dilué de GAM. Le conseil d'administration de GAM recommande d'accepter la proposition de Liontrust. Les administrateurs et la direction - qui pèsent pour 19,6% du capital-actions - ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient apporter leurs titres à l'offre.

Au terme de la transaction, les actionnaires de GAM détiendraient 12,5% du groupe combiné, a précisé la ZKB dans un commentaire.

La fin de la transaction est attendue en août et la finalisation au quatrième trimestre.

Le groupe Liontrust, dont le siège est à Londres et qui compte 200 salariés, gère au total 63 fonds dont les actifs sous gestion et conseil s'élevaient fin mars à environ 33,5 milliards de livres (37,69 milliards de francs suisses). La société a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 245,6 millions et un bénéfice d'exploitation de 79,4 millions.

Synergies annuelles attendues

Le rachat de GAM devra permettre à Liontrust de gonfler ses avoirs à 52 milliards de livres sur une base combinée. Des synergies de 64 millions de francs suisses par an sont par ailleurs attendues et le groupe britannique table sur une "augmentation significative des bénéfices" en 2025.

Ce dernier estime par ailleurs que la transaction "offrira une stabilité à GAM qui lui faisait défaut dans les années récentes".

Pour le président de GAM, David Jacob, la nouvelle société fusionnée "disposera d'un bilan solide, d'une large présence en Suisse, d'une offre diversifiée (...) et d'un réseau de distribution mondial".

Mais d'autres investisseurs sont vent debout face à la proposition de reprise par Liontrust, qu'ils estiment trop faible.

Newgame et Bruellan, qui détiennent au total 9,2% du capital-actions de GAM, ont récemment demandé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et le remplacement du conseil d'administration du groupe zurichois. Le groupe d'investisseurs s'attend à ce que les actionnaires refusent l'offre.

Basée à Genève et dirigée par Albert Saporta, Newgame est détenue par des investisseurs expérimentés et contrôlée par Rock Investment, une entité sise en France et appartenant à NJJ, la holding du magnat des télécommunications français Xavier Niel. Bruellan est un fournisseur indépendant de services de gestion de fortune.

Un changement intervient par ailleurs à la direction de GAM, avec le départ de la directrice financière Sally Orton, en poste depuis début août 2022. Elle sera remplacée par Richard McNamara, qui avait déjà occupé ces fonctions, jusqu'à la conclusion de la transaction, selon un communiqué.

Après avoir brièvement bondi peu après l'ouverture, l'action GAM calmait ses ardeurs. A 09h43, le titre progressait de 1,8% à 0,57 franc, dans un indice SPI en hausse de 0,27%.

Pour la ZKB, le contenu du prospectus ne représente pas une surprise. GAM se trouverait par ailleurs en "négociations avancées" avec Carne Group pour vendre ses activités de gestion de fonds, une condition préalable au rachat par Liontrust.

al/vj