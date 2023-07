Liontrust Asset Management PLC - Gestionnaire d'actifs basé à Londres - Prolonge de trois jours, jusqu'au 28 juillet, la période principale d'acceptation de son offre d'acquisition par le gestionnaire d'actifs zurichois GAM Holding AG. La période d'acceptation supplémentaire commencera le 7 août et se terminera le 18 août. Liontrust indique que cela donne à GAM plus de temps pour prendre en compte son accord de renonciation à la condition de sortie de FMS, qui a ordonné la sortie de GAM de l'activité de services de gestion de fonds. Ce changement fait suite à l'accord conclu fin juin par GAM en vue de vendre ses activités de gestion de fonds à Carne Group, un gestionnaire d'actifs basé à Dublin. Liontrust affirme que l'acceptation de son offre apporterait "une stabilité financière et d'entreprise immédiate" aux actionnaires et aux clients de GAM.

Vendredi, Liontrust a annoncé son offre finale, qui évalue GAM à 107 millions de francs suisses, soit 96 millions de livres sterling. Elle a déclaré que ce montant tenait compte des pertes financières de GAM et des coûts de la restructuration "significative" nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité.

Cours actuel de l'action : 674,25 pence, en hausse de 2,1 % à Londres lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 29

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.