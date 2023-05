Marco Garzetti en négociation pour la reprise de GAM

Zurich (awp) - Marco Garzetti, propriétaire du gestionnaire de fortune BZ Beraterzentrum, souhaite investir au total 65 millions de francs suisses en numéraire dans la société de gestion d'actifs en difficulté GAM. Cela permettrait d'assainir le groupe et de maintenir sa cotation à la Bourse suisse.

"GAM n'est plus en mesure d'assurer son avenir de ses propres forces", le gestionnaire de fortune ne disposant plus que de 4,9 millions de francs suisses de liquidités en fin d'année dernière, a estimé vendredi dans un communiqué Taure Invest, le véhicule d'investissement de M. Garzetti.

Ce dernier a soumis dans la foulée une offre de rachat, jugeant que la proposition d'acquisition concurrent de Liontrust Asset Management avait "de graves inconvénients".

Début mai, Liontrust avait soumis une offre de rachat à GAM, recommandée par ce dernier. La proposition valorise le titre GAM à 67,23 centimes. Cette proposition, jugée trop faible, n'est pas du goût des actionnaires Newgame et Bruellan, qui, avec d'autres détenteurs de parts, ont saisi la Commission des OPA (Copa).

Le groupe d'actionnaires réunissant Newgame et Bruellan - représentant les intérêts de l'homme d'affaires français Xavier Niel et du gestionnaire de patrimoine genevois Bruellan - ainsi que Rock Investment SAS et The Phoenix Insurance Company détiennent 8,4% de GAM. Ils ont annoncé mardi leur intention de relever leur part à plus de 10%.

Si l'offre de Liontrust se concrétise, avertit Taure, GAM disparaîtrait sans que les actionnaires aient leur mot à dire. L'offre du britannique est par ailleurs trop faible et recèle "d'importants risques dans la mise en oeuvre".

Retour à l'équilibre promis en 2024

GAM a reçu en janvier une offre d'acquisition pour 1,13 franc par action en numéraire de la part de M. Garzetti et de ses associés, confirmant un information précédemment annoncée par le journal Finanz und Wirtschaft. Cette proposition ne pouvait cependant pas être mise en oeuvre en raison du manque de liquidités dont souffre GAM.

M. Garzetti a donc élaboré un plan de sauvetage prévoyant l'injection de 65 millions de francs suisses dans GAM afin de remettre le gestionnaire d'actifs sur pieds.

Concrètement, la société Taure Invest, contrôlée par M. Garzetti à hauteur de 84%, a proposé en mars d'investir 34 millions de francs suisses dans GAM dans le cadre d'une augmentation de capital. Avec cette transaction, Taure Invest détiendrait 68% de GAM.

Une option de retrait libèrerait Taure Invest de l'obligation de soumettre une offre de reprise. Le véhicule d'investissement aurait par la suite accordé un prêt de 31 millions de francs suisses supplémentaires à GAM.

Interrogé par l'agence AWP sur les annonces de Taure Invest, GAM n'a pas souhaité commenter.

"En tant qu'actionnaire stratégique, nous sommes disposés à prendre des risques (...) pour remettre GAM sur une base solide et durable", a indiqué M. Garzetti, cité dans le communiqué. Ce dernier "veut tout faire pour que GAM retrouve sa position de leader de gestionnaire d'actifs coté sur SIX".

Il estime que le groupe, qui a vu au premier trimestre sa masse sous gestion reculer de 24,9%, devrait renouer avec l'équilibre l'année prochaine et dégager en 2026 un bénéfice avant impôts d'environ 50 millions de francs suisses.

A la Bourse suisse, ces annonces ne semblaient pas plaire aux investisseurs. Le titre GAM baissait de 2,6% à 0,61 franc, prenant la direction opposée d'un indice élargi SPI en hausse de 1,17% à 14h15.

