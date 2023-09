(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Molecular Energies PLC - Société de production de pétrole et de gaz centrée sur l'Argentine et les Etats-Unis - Propose la vente de son activité pétrolière et gazière argentine, President Energy Holding UK Ltd, à PLLG Investments Ltd, une société détenue par Peter Levine, pour un montant de 40 millions de dollars. President Energy Holding UK Ltd est le bénéficiaire effectif de President Petroleum SA, propriétaire et exploitant des activités et des actifs de la société en Argentine. Le prix comprend un paiement en espèces de 2 millions d'USD à la date tombant 12 mois après la conclusion de la vente, le remboursement de la dette de 13 millions d'USD et des intérêts dus par PPSA à MEN, ainsi qu'une contrepartie conditionnelle pouvant aller jusqu'à 20 % du flux de trésorerie net disponible de PPSA au cours des 5 prochaines années. Peter Levine étant administrateur et actionnaire important de la société, la vente représente une transaction entre parties liées.

Aura Energy Ltd - Société minière basée à Londres qui détient des projets en Mauritanie et en Suède - L'étude exploratoire révèle l'ampleur et les possibilités de Haggan. Elle note que le vanadium, la potasse, le nickel, le molybdène, le zinc et l'uranium font partie d'un ensemble diversifié de matières premières d'avenir. Explique que l'étude exploratoire couvre moins de 3 % de l'estimation des ressources minérales connues de Haggan, qui s'élèvent à 2 milliards de tonnes. L'entreprise indique que l'étude exploratoire sous-tend la demande d'un permis d'exploitation d'une durée de 25 ans.

Jersey Electricity PLC - Importateur, producteur et distributeur d'électricité basé à Jersey - Confirme qu'aucune approche n'a été reçue de la part de l'équipe de direction ou du propriétaire de Guernsey Electricity et qu'aucune discussion active n'est en cours. Il répondait aux spéculations récentes de la presse concernant une fusion potentielle avec Guernsey Electricity. Il déclare que le conseil d'administration est toujours ouvert aux moyens d'améliorer la valeur actionnariale dans l'intérêt des actionnaires.

Panther Metals PLC - Société d'exploration minière axée sur le Canada - Prend acte de l'annonce faite par Panther Metals Ltd Australian Securities Exchange concernant l'acquisition, par jalonnement, de deux licences d'exploration axées sur le nickel constituant le projet de sulfure de nickel Marlin. Panther Metals PLC détient une participation de 24 % dans Panther Metals Ltd.

Liontrust Asset Management PLC - Gestionnaire d'actifs basé à Londres - annonce que le 4 septembre, GAM Holding a remboursé 8,9 millions de livres sterling, plus les intérêts, au titre de la tranche 1 de la facilité, et que cette facilité a été annulée. La tranche 2 de 8,9 millions de livres sterling, qui n'a pas été utilisée par GAM, a également été annulée. En conséquence, il n'y a plus de dette en cours entre Liontrust et GAM, et le soutien financier de Liontrust à GAM a pris fin. La semaine dernière, Liontrust a officiellement déclaré que son offre d'achat de GAM n'avait pas abouti et a indiqué qu'elle pouvait exiger le remboursement d'une somme de plusieurs millions de livres sterling accordée à GAM dans le courant du mois prochain.

Artemis Resources Ltd - Société d'exploration axée sur l'or et le cuivre ayant deux projets majeurs en Australie occidentale - GreenTech Metals Ltd, partenaire de la coentreprise, déclare que la cartographie de reconnaissance des affleurements et l'examen de la géochimie historique des sols mettent en évidence de nombreuses nouvelles cibles qui élargissent les possibilités de découvertes supplémentaires à Ruth Well et Osborne jv en Australie occidentale. L'étude de la géochimie historique des sols confirme l'existence de tendances pegmatitiques nord et sud d'une longueur de 7,5 kilomètres et de 2,5 kilomètres respectivement.

Velocys PLC - société de technologie des carburants durables - Se félicite de l'annonce faite hier par le ministère des transports, qui a confirmé son engagement à mettre en place un système de certitude des revenus pour le carburant d'aviation durable. Le DfT lancera une consultation sur la conception et la mise en œuvre de ce programme, qui devrait attirer de nouveaux investissements dans l'industrie britannique de la SAF, indique la société.

Baronsmead Venture Trust PLC - société de capital-risque - La société a l'intention de lancer une nouvelle offre de souscription au cours de l'année fiscale 2023/24. De plus amples détails seront contenus dans un prospectus qui devrait être publié avant la fin du mois de janvier 2024.

Baronsmead Second Venture Trust PLC - société de capital-risque - A l'intention de lancer une nouvelle offre de souscription au cours de l'année fiscale 2023/24, indique la société. De plus amples détails seront contenus dans un prospectus qui devrait être publié avant la fin du mois de janvier 2024.

