Presse: Marco Garzetti en négociation pour la reprise de GAM

Zurich (awp) - Marco Garzetti, propriétaire du gestionnaire de fortune BZ Berater Zentrum, a été en négociation pour soumettre une offre de reprise à GAM, avant de se rétracter. L'entrepreneur helvético-italien veut maintenant discuter avec les autres actionnaires du gestionnaire d'actifs en difficulté.

GAM, que son concurrent britannique Liontrust envisage de racheter, a reçu en janvier une offre d'acquisition pour 1,13 franc par action de la part de M. Garzetti et de ses associés, a indiqué ce dernier au journal Finanz und Wirtschaft.

"Au début, nous voulions vraiment racheter l'entreprise (GAM)", a insisté Marco Garzetti dans un article paru vendredi. Au fil des mois, il serait cependant apparu que le groupe financier zurichois "n'est pas un candidat à la reprise mais à l'assainissement". "Et si nous accordons un prêt, nous voulons aussi prendre le contrôle pour remettre rapidement la société sur pied", a souligné l'entrepreneur.

Selon son projet de reprise, qui aurait dû être soumis à l'assemblée générale jeudi prochain, GAM aurait reçu 34 millions de francs suisses dans le cadre d'une augmentation de capital effectuée par la société Taure Invest, contrôlée par M. Garzetti. D'autres actions auraient été émises dans le cadre d'une option de retrait, permettant à Taure de détenir 68% de GAM. Le groupe aurait obtenu 31 millions de francs suisses supplémentaires sous forme de prêt.

Vers une AG extraordinaire?

Interrogé par le journal sur ce projet de reprise, GAM n'a pas fait de commentaire, rappelant seulement que le conseil d'administration a retenu l'offre "générant la plus grande valeur", soit celle de Liontrust.

Début mai, Liontrust a en effet soumis une offre de rachat à GAM, recommandée par ce dernier. La proposition valorise le titre GAM à 67,23 centimes. Cette proposition, jugée trop faible, n'est pas cependant du goût des actionnaires Newgame et Bruellan, qui, avec d'autres détenteurs de parts, ont saisi la Commission des OPA (Copa).

Le groupe d'actionnaires réunissant Newgame et Bruellan - représentant les intérêts de l'homme d'affaires français Xavier Niel et du gestionnaire de patrimoine genevois Bruellan - ainsi que Rock Investment SAS et The Phoenix Insurance Company détient 8,4% de GAM. Ils ont annoncé mardi leur intention de relever leur part à plus de 10%.

Une assemblée générale extraordinaire serait nécessaire pour voter sur l'offre de M. Garzetti, rappelle le journal, ajoutant que l'entrepreneur veut discuter avec les autres actionnaires, notamment Newgame et Bruellan.

